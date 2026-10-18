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Nakon što su završili intervju sa Radom, Filip Car i Sanja Grujić osvrnuli su se na novog učesnika Elite 10, a evo šta su poručili o njemu!

Nakon što su Filip Car i Sanja Grujić završili intervju sa Radom, odlučili su da prokomentarišu i aktuelna dešavanja u Beloj kući, a na red je došao i novi učesnik „Elite 10“, Mirko Damjanović.

Njih dvoje su izneli svoje mišljenje o Mirku, ističući da smatraju da on nije „lajsna“, odnosno da bi mogao da pokaže mnogo više nego što se na prvi pogled čini.

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