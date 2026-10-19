Slušaj vest

Školska godina je uveliko počela, sa njom domaći zadaci i ostale đačke obaveze, a našu ekipu je zanimalo kako se Nikola Rokvić i Bojana Barović, roditelji osnovaca, snalaze dok ponovo prolaze gradivo sa svojom decom.

Iako se popularni par našalio da sada "ponavljaju" drugi i četvrti razred, dok uče sa naslednicima, Nikola je za emisiju "Stars", koja se vikendom emituje na Kurir televiziji, prvo ispričao šta se dešava kod njega na poslovnom planu, otkrivajući da je sada spreman za nove uspehe:

1/4 Vidi galeriju Nikola Rokvić i Bojana Barović Foto: Kurir Televizija

"Došlo je vreme posle 20 godina..."

- Moja nova pesma se zove "Ja sam opet pijan", prava narodna, kafanska. Sve je to uvertira u moju koncertnu turneju koja kreće 13. novembra širom Balkana i sveta. Došlo je vreme, posle 20 godina od mog prvog albuma, da iskoračim u nešto malo veće - podelio je Rokvić pred kamerama Kurira, a onda smo se zajedno sa njim vratili u školske dane i saznali kakav je bio đak:

- Ja sam bio kampanjac. Voleo sam da se provlačim, da se igram. Više su me zanimale neke druge stvari, a onda se to nakupi i onda ajde! Sednem, spremim... Okej je to bilo - rekao je Rokvić za "Stars" emisiju, a onda se njegova lepša polovina Bojana prisetila svojih školskih dana:

Foto: Shutterstock

"Naša deca ovo neće gledati..."

- Slično, ja sam isto volela kampanjski da učim. I dan-danas, kad treba nešto da uradim, da se spremim, čekam zadnji čas i onda se posvetim. Na kraju, to nekako uglavnom ispadne dobro. Ali, naša deca ovo neće gledati, a ako gledaju - svaki dan smo učili marljivo, posle škole radili domaći, da se ne ostavlja za posle - rekla je ona kroz smeh.

Kada uporede svoje školovanje sa današnjim, saglasni su u tome da su učitelji nešto popustljiviji prema deci, ali kažu da je gradivo danas ipak zahtevnije:

"Ne znam neke stvari za drugi razred"

- Dosta toga se promenilo. Kod nas je bilo strože, danas su malo popustljiviji prema deci. Ne mislim samo na učitelje, već na celo uređenje škole, ali zanimljivo je da opet prolazimo gradivo - rekla je Bojana, a Nikola je dodao:

1/7 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir, Damir Dervišagić

- Malo je teže sada, neke stvari za drugi razred ne znam - našalio se pevač.

Otkrili su nam i sa kojim predmetima su mučili muku, a koji su im ostali u lepom sećanju:

- Meni je malo matematika teška, za drugi razred mogu da razumem, ali četvrti je već teži. Svet oko nas je zanimljiv predmet, mogu dosta da im pomognem, srpski, takođe. Ipak, matematiku mi moramo malo da provežbamo, da pitamo "Gugl" - rekla je Bojana kroz osmeh, a par je kao najdraže predmete izdvojio sledeće:

- Priroda i društvo i svet oko nas su nam omiljeni predmeti - saglasni su bili oni.

I dok Nikola i Bojana zajedno sa svojim naslednicima obnavljaju školsko gradivo, ne kriju da im domaći zadaci ponekad predstavljaju pravi izazov. Ipak, uz mnogo smeha, strpljenja i porodične podrške, školske obaveze lakše se savladavaju, a ostaje da vidimo da li će na kraju godine svi zajedno zaslužiti peticu.

BONUS video: