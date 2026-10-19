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Pred naše kamere, stao je legendarni pevač Mile Kitić i u emisiji "Stars", koja se vikendom emituje na Kurir televiziji, sumirao utiske o brojnim aktuelnostima, kolegama, dobroj, staroj pesmi, ali je govorio i o svojoj supruzi Marti Savić koju nemamo priliku često da vidimo u javnosti.

1/5 Vidi galeriju Mile Kitić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Najveća bugarska arena nedavno je bila puna do poslednjeg mesta, kada je na binu kročio legendarni Mile koji je u iskrenom razgovoru za Kurir televiziju otkrio i da je jedan od miljenika Bugara i potvrdio koliko naše komšije vole srpsku muziku:

"Bugari mnogo vole našu muziku"

- Baš je bilo dobro. Arenu u Bugarskoj radim uglavnom svake druge godine, ali nastupam i tamo u klubovima. Bugari me baš vole. Tamo uvek bude dobro. Ovog puta, nisam bio sam. Sa mnom su bili i Aca Lukas i Saša Matić, ali i kada sam sam radio, isto je bila ovako puna dvorana. Bugari mnogo vole našu muziku, slušaju našu muziku. Po nekim anketama, Ceca, Tea Tairović, ja i još neki smo dosta prisutni - počeo je Mile priču pred kamerama Kurira.

1/4 Vidi galeriju Mile Kitić na koncertu u Bugarskoj Foto: Kurir Televizija

Dok je govorio o koncertu "Južnog vetra", događaju koji je ove godine privukao ogromnu pažnju, folker je pričao sa nostalgijom, otkrivajući koliko je to ponovno okupljanje u njemu probudilo posebne emocije, ali i žal za kolegama kojih više nema.

"Publika se uželela Južnog Vetra"

1/6 Vidi galeriju Južni vetar Foto: Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

- To su neke posebne emocije, nažalost Sinana nema. Žao mi je što nije došla Šemsa, da budemo taj komplet Južnog vetra. To su bila vremena. Bez obzira na to što su to bili pevači koji pevaju dobro, ali to nije to. Original se nikada ne može ponoviti. Bile su to prave emocije, utisak mi je mnogo dobar. Publika se zaželela, što mi je drago, a to dokazuje i Milanče Radosavljević - rekao je Mile u emisiji "Stars", pa iskazao poštovanje prema svom starijem kolegi koji u 82. godini nastavlja da niže uspehe:

- Nažalost, pevači kojih više nema, da su sada tu, isto bi bilo kao kod Milančeta. Raduje me što je čovek u 82. godini napravio tako nešto. Znam iz priča da on nije bio za to, nije ga interesovalo. Šabana su godinama jurili da pravi solističke koncerte, govorio je "Ma, šta će mi to?". To je na neki način odgovornost. Bez obzira na to što mi imamo dobre pesme i sigurni smo u sebe, postoji neka psihička odgovornost, kako će biti, šta će, ipak tu masa ljudi dođe - iskreno je priznao Mile u emisiji "Stars", pa dodao:

1/4 Vidi galeriju Milanče Radosavljević večeras je u Beogradu započeo svoj četvrti koncert na Tašmajdanu i još jednom pokazao da za pravu pesmu, emociju i ljubav publike ne postoje granice. Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

"Milanče je vratio pravu muziku"

- Mnogo mi je drago što je Milanče to uradio i što je vratio pravu, staru muziku. Narod se, izgleda, uželeo takvih manifestacija. Dobra stara pesma će uvek da traje i ostane - jasno je poručio Kitić.

Kako smo već naveli, Martu Savić nemamo priliku često da vidimo, a folker se pred našim kamerama osvrnuo na period njenog rada na muzičkoj sceni, ali je govorio i o razlogu povlačenja:

- Posle "Južnog Vetra" je radila još nekoliko dobrih pesama, odličnu ploču sa Pericom Zdravkovićem. Međutim, ona se povukla, posvetila se meni, mojoj i ćerkinoj karijeri - rekao nam je Mile, pa progovorio o Eleninom odrastanju i Martinoj posvećenosti:

1/15 Vidi galeriju Marta Savić i Mile Kitić Foto: Prinscreen

"Kad je Elena ušla u puberter..."

- Marta je mnogo radila sa Elenom, ali ne samo muzički, već i kada je ušla u pubertet, kada je imala 14, 15 godina, tada treba da se radi sa detetom. Ona se povukla iz javnog života i sve se to isplatilo. Imamo jednu divnu familiju - iskreno je rekao Mile.

Elena je, inače, muzikalnost nasledila od majke i oca, pa i te kako imaju razloga da na nju budu ponosni, budući da mlada pevačica samo ređa uspehe. Iako je njen muzički pravac nešto drugačiji, jasno je da ima bezuslovnu podršku roditelja.

Mile Kitić je ovim razgovorom još jednom pokazao da, pored uspešne karijere, najveću vrednost vidi u porodici, dok veruje da će dobra stara pesma i iskrene emocije zauvek imati posebno mesto u srcima publike.

1/10 Vidi galeriju Elena Kitić Foto: ATA images, Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

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