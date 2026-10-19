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Ćerka biznismena Filipa Ceptera, Ema ovog vikenda imala je poseban razlog da prošeta ulicama Beograda. Naslednica jednog od najpoznatijih srpskih poslovnih ljudi dovela je svog dečka u Srbiju, a njih dvoje iskoristili su slobodno vreme da zajedno istraže prestonicu i uživaju u zajedničkim trenucima daleko od svakodnevnih obaveza.

Zaljubljeni par viđen je tokom opuštene šetnje gradom, a njihova ruta vodila ih je od samog centra Beograda sve do Dorćola. Dok su prolazili ulicama, inflenserka je preuzela ulogu vodiča i svom partneru pokazivala zanimljive delove grada kroz koje su prolazili.

Kako bi mu što bolje približila Beograd, s njim je razgovarala na francuskom jeziku, objašnjavajući mu šta se nalazi u pojedinim delovima grada i usput mu ukazujući na detalje koji su joj privukli pažnju. Njihova šetnja nije delovala nimalo užurbano, već su vreme provodili u razgovoru, uživajući jedno u drugom i atmosferi gradskih ulica.

Uhvaćeni

1/4 Vidi galeriju Uživa u prestonici Foto: Kurir, Printscreen/Inatagram, Pritnscreen/Instagram

Sve se zna

Dok je njen partner bezbrižno razgledao prestonicu, ona je želela da izbegne neželjenu pažnju. Stavila je kapuljaču preko glave, nadajući se da će tako proći neprimećeno i da je prolaznici neće prepoznati. Iako je pokušavala da se stopi s ostalim šetačima, naš paparaco uspeo je da zabeleži njihove zajedničke trenutke. Nije se previše obazirala na okolinu, već je bila posvećena svom dečku i razgovoru s njim. Njih dvoje su nastavili da obilaze grad, a po njihovom ponašanju moglo se zaključiti da im je prijalo što imaju priliku da zajedno provedu vikend u Beogradu.

Sve drži u rukama

1/5 Vidi galeriju Porodičan čovek Foto: screenshot Youtube K1, Dragan Kadić, Milan Đakov, Zoran Škrbić, Dragan Kadić, Printscreen/Instagram



I dok se o privatnom životu porodice Cepter ne zna mnogo jer članovi porodice uglavnom čuvaju svoju intimu, ovakve scene pokazuju da i oni, uprkos poznatom prezimenu i životu koji privlači pažnju javnosti, uživaju u sasvim običnim stvarima.

00:13 Ema Cepter u restoranu sa ocem, Filipom Cepterom Izvor: Instagram/byemmazepter