ĆERKA NAŠEG MILIONERA DOVELA DEČKA U SRBIJU! Rešila da mu pokaže čari naše zemlje: Evo gde smo ih mi zatekli (FOTO)
- Ema, ćerka Filipa Ceptera, ovog vikenda je dovela dečka u Beograd i sa njim šetala centrom grada i Dorćolom.
- Tokom obilaska mu je na francuskom pokazivala delove prestonice, dok je pokušavala da izbegne pažnju prolaznika.
Ćerka biznismena Filipa Ceptera, Ema ovog vikenda imala je poseban razlog da prošeta ulicama Beograda. Naslednica jednog od najpoznatijih srpskih poslovnih ljudi dovela je svog dečka u Srbiju, a njih dvoje iskoristili su slobodno vreme da zajedno istraže prestonicu i uživaju u zajedničkim trenucima daleko od svakodnevnih obaveza.
Zaljubljeni par viđen je tokom opuštene šetnje gradom, a njihova ruta vodila ih je od samog centra Beograda sve do Dorćola. Dok su prolazili ulicama, inflenserka je preuzela ulogu vodiča i svom partneru pokazivala zanimljive delove grada kroz koje su prolazili.
Kako bi mu što bolje približila Beograd, s njim je razgovarala na francuskom jeziku, objašnjavajući mu šta se nalazi u pojedinim delovima grada i usput mu ukazujući na detalje koji su joj privukli pažnju. Njihova šetnja nije delovala nimalo užurbano, već su vreme provodili u razgovoru, uživajući jedno u drugom i atmosferi gradskih ulica.
Uhvaćeni
Sve se zna
Dok je njen partner bezbrižno razgledao prestonicu, ona je želela da izbegne neželjenu pažnju. Stavila je kapuljaču preko glave, nadajući se da će tako proći neprimećeno i da je prolaznici neće prepoznati. Iako je pokušavala da se stopi s ostalim šetačima, naš paparaco uspeo je da zabeleži njihove zajedničke trenutke. Nije se previše obazirala na okolinu, već je bila posvećena svom dečku i razgovoru s njim. Njih dvoje su nastavili da obilaze grad, a po njihovom ponašanju moglo se zaključiti da im je prijalo što imaju priliku da zajedno provedu vikend u Beogradu.
Sve drži u rukama
I dok se o privatnom životu porodice Cepter ne zna mnogo jer članovi porodice uglavnom čuvaju svoju intimu, ovakve scene pokazuju da i oni, uprkos poznatom prezimenu i životu koji privlači pažnju javnosti, uživaju u sasvim običnim stvarima.