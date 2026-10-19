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Haris Džinović nema običaj da uvija reči kada govori o životu, ljubavi i međuljudskim odnosima. Njegove izjave često izazivaju pažnju javnosti, a ni ovog puta nije odstupio od svog prepoznatljivog stava da je istina važnija od svega, čak i kada nije prijatna.

Trenutno je u žiži interesovanja zbog toga što je pevačica Nataša Alimpić pokazala dopisivanje sa njim.

U razgovoru za Kurir Haris je otkrio da ga očekuje veoma dinamičan period tokom kojeg će nastupati širom Hrvatske, a potom krenuti na veliku turneju po Americi i Kanadi. Najavio je i nove pesme, govorio o ženama, razvodu, novcu i samoći, ali se dotakao i odnosa sa ćerkom Đinom.

Kako trenutno provodite vreme i šta ima novo kod vas?

- Trenutno sam na mini-turneji po Hrvatskoj, gde imam tri-četiri koncerta. Potom idem u Sarajevo, pa se vraćam u Beograd. Za pet-šest dana trebalo bi da krenem na turneju po Americi i Kanadi, koja će trajati nešto više od mesec dana i obuhvatiće 12 koncerata.

Pominje vas pevačica Nataša Alimpić, čak je i zajedničke poruke javno pokazala?

- Sledeće pitanje.

Delujete zadovoljno i rasterećeno. Ima li nešto što vas muči?

- Aposlutno me ništa ne muči. Život ide kako ide, a ja sam zadovoljan. Ne opterećujem se stvarima na koje ne mogu da utičem. Posao se ponovo pokrenuo. Dugo niko od nas nije radio punom parom, a ni restorani nisu funkcionisali onako kako bi trebalo. Kad god nastupi neka kriza, zabavljačka i gastronomska branša prve stradaju.

Za vas je kafana mesto tuge, sreće ili najveće ljudske istine?

- Pre bih rekao da je mesto najveće istine, ali tu su, naravno, i tuga i sreća. U kafani možeš da pronađeš tugu, da je ublažiš, ali i da doživiš radost. A istina u kafani uvek izađe na sto. Ona ne može da ostane ispod njega.

Srećan i zadovoljan čovek

1/4 Vidi galeriju Pevač radi punom parom Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Studio 11

Šta vam je danas najvažnije?

- Istina. Moj život počiva na istini i zbog toga živim rasterećeno. Nemam nikakva opterećenja. Šta će mi laž? Ona mi ne donosi ništa dobro. Istina ponekad može da bude netaktična, ali ona je istina i tu se priča završava.

Da li vam je novac pokvario ljubav ili je samo pokazao kakva je ona bila?

- Kod mene novac nije presudan. Nisam čovek koji se opterećuje količinom novca. Ja kažem da novac može da pokvari nekoga ko ga sam ne zarađuje. Onoga ko zarađuje svoj novac, neće pokvariti. Kada sam stvaraš, onda je to tvoj novac, ti upravljaš svojim životom i sam donosiš odluke.

Šta vas danas najviše privlači kod žene: lepota, inteligencija, stav ili način na koji vas gleda?

- Ne mogu da grešim dušu. Oduvek me je privlačila lepota, ali me privlači i inteligencija. Ne bih bio iskren ni prema sebi ni prema ženama kada bih rekao drugačije.

Da li ste ikada zbog ljubavi pogazili sopstveni ponos?

- Ne, nikada, sačuvaj bože! Zašto bih gazio ponos zbog ljubavi? Ako ljubav ide, onda ide. Ako ne ide, onda ne ide. Ponos stoji, pa stoji.

Može li muškarac koji je iskreno voleo neku ženu da je potpuno zaboravi?

- Ne znam kako je kod drugih muškaraca. Što se tiče mog bivšeg braka, to je završena priča. Neko preboli lakše, neko teže, a neko možda nikada. Svako se sa tim nosi na svoj način. Ja znam kako se osećam, a moja osećanja ne treba da budu predmet javne rasprave. Živim potpuno normalno, kao što sam živeo i ranije.

Uspeh se ne prašta

1/5 Vidi galeriju Muzička institucija Foto: Damir Dervisagić, Miloš Nadaždin

Šta biste poručili muškarcima koji prolaze kroz razvod i misle da im se život raspao?

- Razvod je veoma teška stvar. Neko ga preboli lako, neko teško, a sve zavisi od toga kako ko doživljava i prihvata ono što mu se dogodilo. Ne mogu da govorim u ime drugih. Pogledajte samo Holivud, tamo mnogi imaju po četiri braka iza sebe. I brak je, na kraju krajeva, relativan pojam.

Da li pratite dešavanja u vezi sa bivšim dečkom vaše ćerke Đine, za koga se pojavila vest da je uhapšen u Grčkoj?

- Nemam pojma o tome, veruj mi. Nisam ni video tu vest. Đina i ja smo se razdvojili, prema tome, šta? Ona živi svoj život, a ja svoj. Tako je izabrala. Otac joj, očigledno, nije potreban, ima zamenskog tatu. Ne opterećujem se time.

Da li ste i dalje otuđeni i nemate kontakt?

- Nismo u kontaktu. Ja sam svoj život organizovao, ona svoj. Ko želi da bude sa mnom, neka bude. Ko ne želi, ne mora. Svako bira svoj put i ja tu nemam šta više da kažem.

Šta vas je nakon svega najviše razočaralo - ljubav koja se završila ili ljudi koji su jedva dočekali da komentarišu vaš život?

- Nemam ja razočaranja u životu. Ne pridajem tome veliki značaj. Šta sad? Život ide dalje.

Jeste li svesni koliko ste inteligenatn i mudar čovek?

- Jesam svestan nekih svojih kvaliteta, ali sebe doživljavam kao sasvim običnog čoveka. Nemam previsoko mišljenje o sebi. Živim običnim životom i bavim se umetnošću, koja je moje osnovno opredeljenje. Hvala ljudima koji me cene i visoko vrednuju, ali ja ne mislim da sam nešto posebno. Živim život jednog unika, ali ne smatram da je to nešto aman-zaman veliko.