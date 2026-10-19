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Nomonovani za izbacivanje bili su Aleksandra Barać, Milan Popov i Filip Đukić. Kako i svake nedelje tokom izbacivanja nominovani su odigraju igricu i time dupliraju glasove publike.

Na samom početku Aleksandra se isticala kao najbrža, pobedila je ali joj to nije mnogo pomoglo.

Najviše glasova 87 odsto imao je Filip Đukić, drugoplasirani je bio Milan Popov koji je osvojio 12 odsto, dok je Aleksandra Barać osvojila 1 odsto.

Aleksandra se pozdeavila sa ukućanima i napustila Šimanovce.

U studiju ju je dočakala Dušica.

- Aleksanra, kako gledaš na učešće? - zanimalo je voditeljku.