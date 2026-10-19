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Pevačica Edita Aradinović privukla je veliku pažnju na mrežama objavivši fotografiju iz kupatila na kojoj pozira sa pumpicama za mleko na grudima.

Iako je želela da bez ulepšavanja prikaže realnu svakodnevicu novopečene majke, ispod objave ubrzo su usledili i podrugljivi komentari pojedinih pratilaca.

- Nisi ni prva ni poslednja koja je rodila, sve oke, opusti se - dobila je veoma neprijatan komentar na koji pevačica nije htela da ostane dužna.

- Imam viška mleka pa te mogu podojiti da se umiriš - odbrusila mu je u svom stilu.

Ovaj njen odgovor prikupio preko osam hiljada lajkova, koji su pozdravili njenu reakciju na neprijatne prozivke.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

U dobim odnosima sa ocem deteta

Podsetimo, Edita Aradinović, naslednicu je dobila iz veze sa Nenadom Stevićem, sa kojim se u toku trudnoće rastala.

O njihovom odnosu nedavno je govorila u jednom potkastu, ističući da joj je veoma važno da zbog naslednice izgrade stabilan odnos.

- Radimo na tome da možemo da dođemo do toga da imamo takav odnos, a da opet nismo zajedno, a da opet imamo dete. I da opet to dete zna sutra da je voljeno od strane majke i oca i da su i majka i otac dobro. I da otac neguje majku, jer majka onda treba da bude dobra za sebe, za dete i tako dalje - otkrila je pevačica i istakla da se njen i Nenadov odnos zasniva na iskrenosti: