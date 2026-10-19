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Ava Karabatić, kako se navodi, sinoć je bila u policijskoj stanici, gde je dala izjavu nakon što je, prema sopstvenim navodima, danima trpela fizičko nasilje od partnera.

Kako Hype prenosi, Ava je navodno uspela da pobegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policija pronašla kod Manastira Svete Petke u Rakovici, a potom je prevezena u policijsku upravu kako bi dala izjavu o svemu što se dogodilo.

U policijsku upravu stigla je i Hitna pomoć kako bi je pregledala.

Kako se navodi, navodno postoji mogućnost da Ava Karabatić bude deportovana u Hrvatsku zbog nevażećih dokumenata, ali konačna odluka još nije poznata.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Tukao je oklagijom

U potresnoj izjavi otkrila je detalje navodnog zlostavljanja, ali i tvrdila da je partner kontrolisao njene profile na društvenim mrežama.

– On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka J. Đ. me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama – izjavila je Ava Karabatić za Hype TV.