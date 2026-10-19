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Dizajnerka enterijera Elena Karaman, ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, poslednjih godina retko se pojavljuje u javnosti. Život u Beogradu zamenila je boravkom na Kosmaju, gde je izgradila kuću okruženu šumom.

Iako se povukla sa javne scene, Elena je povremeno aktivna na društvenim mrežama, na kojima deli detalje iz svakodnevnog života. Ovog puta pokazala je kako priprema večeru za svoje najbliže.

Na snimku se vidi kako boravi u kuhinji i sprema hranu, dok je pažnju privuklo i njeno prirodno izdanje. Elena je bila ležerno obučena, sa naočarima za vid podignutim na glavu, bez posebnog doterivanja.

1/8 Vidi galeriju Elena Karaman Karić Foto: Printscreen/Instagram

Život na Kosmaju

Elena je ranije prodala nekretninu Novaku Đokoviću, a potom je na Kosmaju izgradila novu kuću, daleko od gradske gužve. Svoj dom uredila je u skladu sa ličnim ukusom, a na fotografijama i snimcima koje povremeno objavljuje mogu se videti prostrano dvorište, bazen i priroda koja okružuje imanje.

Dizajnerka je ranije govorila o razlozima povlačenja iz javnosti i promenama koje je napravila u svom životu.

00:26 Elena Karaman domaćica Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Iza sebe ima tri braka

Privatni život Elene Karaman godinama je privlačio pažnju domaćih medija. Iza sebe ima tri braka, a o njenim emotivnim odnosima često se pisalo.

Prema ranijim medijskim navodima, Elena je u emotivnoj vezi sa poznatim fotografom Dušanom Reljinom.