POVUKLA SE U ŠUMU I ŽIVI U VILI KAO IZ BAJKE! Elena Karaman zasukala rukave, a tek da vidite šta je iznela na sto - večera kao u restoranu sa pet zvezdica
Dizajnerka enterijera Elena Karaman, ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, poslednjih godina retko se pojavljuje u javnosti. Život u Beogradu zamenila je boravkom na Kosmaju, gde je izgradila kuću okruženu šumom.
Iako se povukla sa javne scene, Elena je povremeno aktivna na društvenim mrežama, na kojima deli detalje iz svakodnevnog života. Ovog puta pokazala je kako priprema večeru za svoje najbliže.
Na snimku se vidi kako boravi u kuhinji i sprema hranu, dok je pažnju privuklo i njeno prirodno izdanje. Elena je bila ležerno obučena, sa naočarima za vid podignutim na glavu, bez posebnog doterivanja.
Život na Kosmaju
Elena je ranije prodala nekretninu Novaku Đokoviću, a potom je na Kosmaju izgradila novu kuću, daleko od gradske gužve. Svoj dom uredila je u skladu sa ličnim ukusom, a na fotografijama i snimcima koje povremeno objavljuje mogu se videti prostrano dvorište, bazen i priroda koja okružuje imanje.
Dizajnerka je ranije govorila o razlozima povlačenja iz javnosti i promenama koje je napravila u svom životu.
Iza sebe ima tri braka
Privatni život Elene Karaman godinama je privlačio pažnju domaćih medija. Iza sebe ima tri braka, a o njenim emotivnim odnosima često se pisalo.
Prema ranijim medijskim navodima, Elena je u emotivnoj vezi sa poznatim fotografom Dušanom Reljinom.
Ipak, o privatnom životu danas retko govori, a njene objave uglavnom su posvećene uređenju doma, prirodi i svakodnevnim aktivnostima.