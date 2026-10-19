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Bivši partner navodno je fizički zlostavljao starletu Avu Karabatić, koja je nakon incidenta dala izjavu policiji i zatražila medicinsku pomoć.

Umesto Ave, oglasila se njena prijateljica Cvita, koja tvrdi da je starleta bila zatočena, fizički zlostavljana i izgladnjivana, kao i da je zbog zadobijenih povreda hospitalizovana.

Prema njenim rečima, Ava joj se javila drhtavim glasom i otkrila šta je proživela, a prijateljica je potom preuzela njen Instagram profil kako bi obavestila javnost o situaciji. Cvita je iznela i tvrdnju da Ava nije sama pisala objave koje su se prethodnih nedelja pojavljivale na njenim društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Pozdrav svima ljudi, Avina prijateljica Cvita ovde. Ostala sam u šoku kad me nazvala danas drhtavim glasom. Dotični je držao zatočenu, tukao okolo očijama po nogama i celom telu. Dala mi je podatke da se prijavim na fejs, ja sam promenila lozinku. Rekla mi je da vas obavestim da joj je mobilni bio oduzet i objave zadnjih nedelja nije pisala ona. Ne traži nikakvu pomoć u smislu finansijsku ili nešto. Ona će se uskoro i sama oglasiti kad dođe k sebi, te priložiti svu dokumentaciju kako ne bi postojale sumnje u lažnu dramu ili nešto slično - napisala je između ostalog, a potom dodala da je u stvari preživela pokušaj ubistva.

Ava Karabantić Foto: Printscreen/Instagram

- Doživila je pokušaj ubistva, policija radi na slučaju. U jednom trenutku se onesvijestila, i zbog siline udaraca pozvana je hitna pomoć, Ava je hospitalizirana. Nadam se da nema unutrašnje krvarenje. Danima je bila izgladnjavana. Molim vas bez ružnih komentara u ovim trenutcima, psiha zlostavljane osobe je drugačija od drugih i nemojte suditi ako se ne možete staviti u tuđu kožu - napisala je izvesna Cvita.