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Posle dužeg vremena u medijskoj ilegali pevač Milomir Mile Ignjatović gostovao je u jednoj emisiji. Tokom iste on je otvoreno porazgovarao kako o svom poslovnom, tako i privatnom životu, a prvi put - dotakao se javno i svoje supruge.

Foto: Printscreen/Youtube

Onda, na iznenađenje mnogih, Mile je priznao da je tukao svoju suprugu.

Zbog toga će se, prema sopstvenom priznanju, "stideti do kraja života". izmeni malo ovov i dodaj nešto

– Jeste (istina), na žalost, da. E, to je ono što sam na početku kazao, da postoje neke stvari zbog kojih se stidim i zaista se stidim toga. To su neki moji životni trenuci kojih ne volim da se sećam. Prošao sam to nešto u detinjstvu, a ponavljao sam to. Nemam opravdanje za to - rekao je Ignjatović u "Pretresu" na televiziji "Hype".

Da može da se vrati u to vreme, "sve bi onda drugačije" radio

1/5 Vidi galeriju Milomir Mile Ignjatović Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Youtube, Printscreen

- Ništa nije bilo toliko strašno krupno, da je meni neko nešto učinio, da bih ja to uradio. Nije bitno kako će sada ko da gleda na mene i da misli o meni. To je tako kako jeste i to je život; ja sada ne mogu da promenim to vreme. Da mogu da se vratim u to vreme, ja bih potpuno drugačije. Ostaje mi to da se stidim toga i stideću se dok sam živ - istakao je u pomenutoj emisiji pevač.