Slušaj vest

Posle dužeg vremena u medijskoj ilegali pevač Milomir Mile Ignjatović gostovao je u jednoj emisiji. Tokom iste on je otvoreno porazgovarao kako o svom poslovnom, tako i privatnom životu, a prvi put - dotakao se javno i svoje supruge.

Mile Ignjatović.jpg
Foto: Printscreen/Youtube

Onda, na iznenađenje mnogih, Mile je priznao da je tukao svoju suprugu.

Zbog toga će se, prema sopstvenom priznanju, "stideti do kraja života". izmeni malo ovov i dodaj nešto

– Jeste (istina), na žalost, da. E, to je ono što sam na početku kazao, da postoje neke stvari zbog kojih se stidim i zaista se stidim toga. To su neki moji životni trenuci kojih ne volim da se sećam. Prošao sam to nešto u detinjstvu, a ponavljao sam to. Nemam opravdanje za to - rekao je Ignjatović u "Pretresu" na televiziji "Hype".

Da može da se vrati u to vreme, "sve bi onda drugačije" radio

Milomir Mile Ignjatović Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Youtube, Printscreen

- Ništa nije bilo toliko strašno krupno, da je meni neko nešto učinio, da bih ja to uradio. Nije bitno kako će sada ko da gleda na mene i da misli o meni. To je tako kako jeste i to je život; ja sada ne mogu da promenim to vreme. Da mogu da se vratim u to vreme, ja bih potpuno drugačije. Ostaje mi to da se stidim toga i stideću se dok sam živ - istakao je u pomenutoj emisiji pevač.

Ne propustiteStars"TAD SAM BIO OŽENJEN" Mile Ignjatović za Kurir televiziju progovorio o odnosu sa Suzanom Mančić, otkrio detalje: "Između nas je bilo samo..." (VIDEO)
Screenshot 2026-05-24 173425.jpg
StarsOTPEVAO "SVE SE TO DOGODILO NA PUTU ZA LUDILO" I NESTAO! Evo kako danas izgleda pevač za kim su ludele pevečice: Živi na selu, a evo da li se bavi muzikom
mile-ignjatovic.jpg
Stars(FOTO) NA PUTU ZA LUDILO: Svi pamitite HIT ovog pevača, a evo kako izgleda DANAS!
mile-ignjatovic.jpg

03:14
Suzana Mančić pažljiva prema Miletu: "Meni je bilo drago što mi je Suzana u tom vremenu davala značaj", rekao je Mile Ignjatović" Izvor: Kurir televizija