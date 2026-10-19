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Filip Car već danima ratuje sa Anđelom Đuričić za koju je rekao da mu je bila jedini prijatelj.

"Misli da sam je iskoristio za rijaliti"



Car je sada otvorio dušu i otkrio kako se oseća nakon svih problema sa bivšom drugaricom.

- Kvalitetna i dobra osoba, puna vrlina, ali nedovoljno dobra za druženje sa mnom, a možda sam i ja nedovoljno dobar za nju. Kao što sam i rekao, ne mislim da sam se preterano ogrešio o nju, samo sam rekao da mi se dopala. Izvučeno iz konteksta je da sam joj rekao da je ku*va. Ja sam ušao u vezu sa Aneli, branim jer, moja je, kako ona brani Gastoza s kojim je bila? Kakvi god da smo Aneli i ja, mi smo jedno drugo izabrali i to je sve. Ne znam da li su moje veze sa Dalilom, Majom i Aleksandrom bile bolje, pa ih ne komentariše?! Ne znam šta joj to znači. Anđela misli da je meni Aneli nametnula neke stavove, ali nije tako i to je daleko baš od istine, to moram da kažem. Ona misli da sam je iskoristio za rijaliti, jer sam rekao da me gura u kolicima, a zapravo sam mislio da samo bude jedan od pomoćnika meni. I pored svega mislim da je ona dobra osoba, dok ona mene svrstava među ljude koji su njeni najveži neprijatelji, to je strašno. Gastoza joj nisam uvredio, samo sam rekao da mi nije smešan, da nema neki smisao za humor koji mi se dopada - rekao je Filip Car.

"Nismo spavali, a mogao sam da izmislim"

- Kako misliš da na tebe gleda kada govori da je Gastoz jedna gromada, a tebe gleda kao nekog ne može da mu priđe? - upitao je Darko.

1/7 Vidi galeriju POS*REM SE NA VEZU DALILE I MENE! Filip Car besan, priznao zbog čega mu je bio ZABRANJEN ulazak u Hrvatsku, a nije zbog SILOVANJA Foto: Printscreen/Zadruga, Printskrin, ATA images

- Što su me onda oboje zvali na ručak? Što je dolazila u Crikvenicu, što je onda mene nazivala najboljim drugom? Ja ću da je ispoštujem, već sam pokazao da je poštujem. Neću da joj dopustim da joj se rijaliti bazira na meni, to nikako. Ja da sam hteo da joj napakostim, rekao bih da sam spavao sa njom, i pored toga što nisam. Spavali nismo, ali mogao sam da izmislim, ali nisam takav tip, jer ne bih posle mogao da spavam da znam da sam slagao samo da joj naudim - rekao je Car.

"Gastoz će znati da li je istina..."

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Ti si rekao da je ona tebi ogovarala Gastoza, a ona je negirala. Govorio si da te pogleda u oči da se zakune da ti nije rekla o njemu neke stvari, a ona se zaklela. Kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Ja sam je stopirao na neki način. Počela je da se ponaša neprirodno, a ja sam ipak samo drug koji joj ne znači ništa. Gastoz će znati da li je istina to da je posle venčanja planirao mušku zabavu, on će jako dobro znati da li je to istina - istakao je Car.

- Da li misliš da je ona prema tebi razvila neku emociju? - upitao je Darko.

- To ne znam, to zna samo ona. Mogu samo da ti kažem jednu stvar. Sačuvao sam je od sebe, jedino nisam uspeo da sačuvam Aneli od sebe i sebe od Aneli - rekao je Car.

00:20 Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić stajling Izvor: MONDO/Đorđe Milošević