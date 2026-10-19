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Po diva Jelena Karleuša pred sam početak koncerta u Makedoniji stala je pred okupljene predstavnike medija i tom prilikom otvoreno govorila o sebi, svom karakteru, ali i slici koju javnost godinama ima o njoj.

Foto: Privatna arhiva

Iako je publika navikla da je viđa u provokativnim izdanjima, sa upečatljivim stajlinzima i oštrim stavovima, Karleuša je otkrila da se iza njenog scenskog imidža krije potpuno drugačija žena. Kako je istakla, ono što ljudi vide na sceni samo je deo njenog posla, dok je privatno mnogo nežnija i emotivnija nego što mnogi misle.

Na pitanje šta bi volela da javnost zna o njoj, a što možda do sada nije imala priliku da vidi, Jelena je iskreno odgovorila:

- Da sam nežna i emotivna. Da je ova spoljašnjost samo kostim i ljuštura šou-biznisa. Iznutra sam mekana, blaga, nežna, pažljiva, dobar prijatelj. Ljudi moraju da znaju da kostim koji ja nosim nije za po kući, već je moj posao.

Karleuša je tako pred koncert u Makedoniji pokazala svoju emotivniju stranu i naglasila da se iza ekstravagantnog izgleda, po kojem je godinama prepoznatljiva, krije žena koja privatno ne liči na onu koju publika gleda pod svetlima reflektora.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša u "Pinkovim Zvezdama" Foto: Printscreen Pink

Partner je bodrio iz prvih redova

Naime, dok je Jelena nizala nastupe na bini, posebnu pažnju privukao je njen partner Aleksandar Ševo, koji je koncert pratio iz prvih redova. Nije propustio priliku da bude uz pevačicu tokom večeri, a iz neposredne blizine bodrio ju je dok je pred prepunom dvoranom izvodila svoje pesme.

Njegovo prisustvo dalo je večeri i ličnu notu, budući da je Karleuša pred makedonskom publikom još jednom pokazala koliko je posvećena svom scenskom nastupu.

Jelena je tokom koncerta nekoliko puta menjala stajlinge, a svaki novi kostim bio je priča za sebe. U prepoznatljivom, ekstravagantnom maniru, Karleuša je spojila modu i muziku, potvrđujući da pažljivo osmišljena vizuelna prezentacija zauzima važno mesto u njenim nastupima. Publika je s oduševljenjem pratila svaki izlazak na scenu, dok su svetlosni efekti i moćna scenografija dodatno pojačavali utisak.

Karleuša je i ovim koncertom pokazala zašto je jedna od najvećih zvezda u regionu, a sigurno je da će se o spektaklu koji je priredila u Skoplju još dugo pričati.