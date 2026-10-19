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Pevačica Dragica Zlatić poznata je po tome što nema dlaku na jeziku, a sada je otvoreno progovorila o kolegama sa estrade i otkrila sa kim nikada ne bi pristala da snimi duet.

Foto: Marko Karović

Iako je istakla da poštuje svoje kolege i njihov rad, Dragica je priznala da postoje pojedini izvođači sa kojima ne bi želela muzičku saradnju. Kako je objasnila, za uspešan duet nije dovoljno samo da se pevači međusobno poštuju, već je neophodno da imaju sličan muzički ukus i senzibilitet.

Gostujući u emisiji "Popodne sa Leom Kiš", pevačica je najpre kroz šalu nagovestila da postoji koleginica sa kojom ne bi ukrstila glas, a potom je bez ustručavanja imenovala dvojicu pevača sa kojima nikada ne bi snimila zajedničku pesmu.

- Sigurno da postoji. Ima jedna koleginica… Šalim se. Evo, na primer nikada ne bih snimila duet sa Dj Krmkom, ne bih ni sa Erom Ojdanićem. Sad treba da se foliram kao sa svima bih, pa ne bih. Ne želim nikoga da uvredim, nego nemamo nikakvih dodirnih tačaka - rekla je Dragica Zlatić u emisiji "Popodne sa Leom Kiš".

Pevačica je tako jasno stavila do znanja da ne želi da se pretvara kako bi udovoljila drugima, već da joj je važno da svaka muzička saradnja bude prirodna i u skladu sa njenim stilom. Ipak, naglasila je da njena odluka nema veze sa nepoštovanjem kolega, već isključivo sa razlikama u muzičkom izrazu.

"Otac mi je branio da pevam"

1/7 Vidi galeriju Pevačica Dragica Zlatić došla je danas na veselje kolege Uroša Živkovića Foto: Nemanja Nikolić

Inače, Dragica Zlatić ostvarila je veliki uspeh na muzičkoj sceni, a iako danas ima česte nastupe njen početak nije bio lagan. Ona se čak šest puta prijavljivala za muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

- Otac mi je baš branio, da pevam. Kada sam počela da pevam, on nije pričao sa mnom, rekao mi je u fazonu ‘Šta ćeš, da budeš pevaljka?’ On je bio 1937. godište i u njegovo vreme su baš bile neke pevaljke koje su pevale pod šatorima i po stolovima - pričala je.