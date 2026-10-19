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Poznata influenserka Nađa Mitov odlučila je da prekine ćutanje i prvi put javno progovori o krahu braka sa suprugom Bojanom, sa kojim je provela dve godine u bračnoj zajednici. Iako je svoj privatni život često delila sa pratiocima na društvenim mrežama, probleme koji su se odvijali iza zatvorenih vrata do sada je vešto skrivala od očiju javnosti.

Foto: Tik Tok Printscreen

Nađa je sada otvoreno govorila o razlozima zbog kojih je njihov brak doživeo krah, priznavši da odnos između nje i Bojana već duže vreme nije funkcionisao onako kako su želeli. Kako je otkrila, uprkos problemima i nedostatku emotivne bliskosti, pokušavali su da sačuvaju zajednicu prvenstveno zbog ćerke Tare.

- Istina je, razveli smo se! - priznala je influenserka i time potvrdila nagađanja koja su se pojavila o njenom bračnom statusu.

"Živeli smo kao cimeri"

1/6 Vidi galeriju Venčanje Nađe Mitov Foto: printscreen/TikTok/mitovna, Kurir Televizija, Tik Tok Printscreen

Govoreći o periodu koji je prethodio razvodu, Nađa nije krila da su se ona i Bojan vremenom udaljili, te da je njihov zajednički život sve manje ličio na odnos dvoje emotivnih partnera.

- Živeli smo kao cimeri! - iskreno je priznala influenserka.

Iako su se trudili da očuvaju porodicu, njihov brak na kraju nije opstao. Nađa je sada odlučila da javno govori o ovom životnom periodu, ali i o promenama koje su usledile nakon rastanka.

Posebnu pažnju privuklo je i njeno priznanje da je ponovo srećna na ljubavnom planu. Influenserka je otkrila da je u njen život ušao novi muškarac, u kojeg je zaljubljena i kojeg smatra čovekom svog života.

Nađa je tako, nakon razvoda od Bojana, okrenula novu stranicu u privatnom životu, a svojim priznanjem otkrila da je iza fotografija i objava na društvenim mrežama prolazila kroz emotivno težak period o kojem javnost do sada nije znala mnogo.

Dan pred venčanje dogodila se noćna mora

1/5 Vidi galeriju Nađa Mitov Foto: Preent Screen

Podsetimo,kako je ispričala u jednom videu, dosta stvari je sama organizovala za venčanje i odlučila je da dan pred venčanje odmora, ali je život imao drugačiji plan.

"Jela sam jagode, ali ih nisam oprala u sodi bikarboni. Legla sam oko pola 12 da spavam i bila mi je muka, nisam mogla da spavam. Trpela sam, a onda sam pogledala u sat i videla da je pola 1, i dalje sam trpela. Ustala sam u pola 2 i ispovraća se. Mislila sam da će mi biti bolje, ali sam počela da povraćam na pet minuta do pet ujutru. Nekontrolisano sam povraća. Kada sam popila lekove mislila sam da će mi biti bolje, ali sam i dalje povrćala. Primila sam infuziju i onda sam otišla na frizuru i šminku. Sve je bilo savršeno osim mene koja sam se osećala očajno, a onda sam morala da krenem na crkveno venčanje", ispričala je Nađa.

Kako joj je organizam bio iscrpljen od nespavanja i bolova u stomaku, Nađi je pozlilo u toku crkvenog venčanja, te je jedan deo sedela na stolici, jer se nije osećala dobro.

Ona je taj deo objavila na društvenim mrežama verovatno ni ne sluteći da će izazvati lavinu negativnih komentara.