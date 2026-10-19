Slušaj vest

Tačno godinu dana nakon impresivnog koncerta koji je priuštio publici u Beogradu, slavni pevač Halid Muslimović spreman je da 12. novembra 2026. ponovo zapeva u Plavoj dvorani, u Sava Centru.

Po želji njegove publike i brojnim zahtevima za novim susretom, vreme je za još jedno muzičko veče za pamćenje ispunjeno bezvremenskim hitovima, pa će Halid ponovo stati na scenu jedne od najprestižnijih koncertnih dvorana u regionu.

Koncert nosi slogan "Mene je učilo vrijeme - ponovo zajedno", što je naziv Halidovog legendarnog hita koji jedva čekaju uživo da čuju svi koji su obezbedili svoje karte za novi susret muzike, uspomena i emocija.

Iako su prošlogodišnji koncert ljudi poneli kao jednu od najlepših muzičkih uspomena, izvesno je da će koncert zakazan za 12. novembar biti još posebniji i spektakularniji, naročito zbog činjenice da Halid Muslimović njime obeležava 45 godina brilijantne karijere.

Tokom 45 godina bogate karijere, Halid Muslimović ostavio je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni Balkana. Njegovi bezvremenski hitovi "Hej, ljubavi u dalekom gradu", "Putuj, putuj srećo moja", "Znam, za sve sam kriv", "Želja si mi samo ti", "Učini bar jedan pogrešan korak", "O jarane, jarane", "Slušaj majko moju pesmu", "Idi, moram da ti kažem", "Slušaj majko moju pjesmu", "Nije mene dušo ubilo", "Ne troši suze" i na desetine drugih, i danas se pevaju istim žarom kao i u vreme kada su objavljeni.

Uz njegove pesme odrastale su generacije, a njihova trajna popularnost svedoči o posebnoj vezi koju je izgradio sa publikom.

Upravo zato svaki njegov koncert predstavlja mnogo više od koncerta - to je susret sa uspomenama, emocijama i pesmama koje su postale deo života miliona ljudi širom regiona.

Karte za gala koncert i novi spektakl Halida Muslimovića možete obezbediti na linkovima u nastavku: tickets.rs i efinity.rs



Koncert se realizuje u organizaciji "Melos estrade" i "HFW production".