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Promene koje nam se dešavaju postanu vidljive tek kada ih više nije moguće sakriti od drugih. Za Marka Luisa, muzičara i kantautora koji je poslednjih godinu dana imao zdravstvene probleme, promena izgleda bila je povod da progovori o periodu kroz koji prolazi. Odluku da se ošiša do glave podelio je s javnošću putem društvenih mreža, a potom objasnio da iza tog poteza stoje okolnosti o kojima do sada nije želeo detaljnije da govori.

Godinu dana bori se sa zdravstvenim problemima

– Poslednjih godinu dana prolazim kroz određene zdravstvene borbe. Glavni razlog zašto sam to podelio na društvenim mrežama jeste to što sam zbog zdravstvene situacije morao da promenim stajling i imidž, pa da me ljudi ne bi zapitkivali na koncertima ili gostovanjima, odlučio sam da budem iskren sa svojom publikom – rekao je Marko Luis.

Iako nije iznosio detalje o prirodi zdravstvenih problema, muzičar je poručio da se nalazi u dobrim rukama i da mu podrška najbližih mnogo znači. U periodu koji je za njega predstavljao izazov, posebnu snagu pronalazio je u porodici, deci, muzici, prijateljima i publici.

Umesto da se usredsredi isključivo na teškoće, odlučio je da iskustvo posmatra i kao priliku za drugačije razumevanje života.

– Dobro sam, u jako sam dobrim rukama i celo ovo iskustvo mi daje ogromnu energiju i inspiraciju. Moja deca, muzika i podrška prijatelja i fanova daju mi veliku snagu. Shvatio sam u životu da su teški trenuci tu da bi iz njih proizašlo nešto dobro i da su zapravo najzlatniji – istakao je kantautor.

1/7 Vidi galeriju Marko Luis Foto: Kurir

Ošišala ga deca

Zdravstveni problemi odrazili su se i na njegov profesionalni život. Snimanje spota za novu pesmu „Zahmet“ mesecima je odlagano, pa je njegovo konačno realizovanje za Luisa dobilo poseban značaj. Kako je otkrio, želeo je da završi snimanje dok još ima kosu i bradu, a deca su ga ošišala već narednog dana.

Spot je snimljen u kafanskom ambijentu, u jednom kadru, a u njemu se pojavljuje i glumac Marko Janketić. Luis nije krio zadovoljstvo zbog njihove saradnje, ističući da je glumac projektu dao posebnu energiju i šmek.

– Snimanje je mesecima odlagano zbog mog zdravstvenog stanja i zato mi je ovaj spot velika lična pobeda. Imali smo želju da ga snimimo dok sam još imao kosu i bradu, pa su me deca ošišala bukvalno dan nakon završenog snimanja. Marko Janketić je uneo neverovatnu žar i sevdah u spot i čast mi je što je deo ovog projekta – rekao je Luis za medije.

„Ti si sreća najveća, a nesreća najžešća“

Posebnu simboliku nosi i naziv pesme. Reč zahmet, inače turcizam, Luis povezuje s nevoljom i svađom, situacijama koje se mogu dogoditi i među ljudima koji su jedni drugima najvažniji.

– Svi mi ponekad s najvoljenijim osobama budemo u zahmetu, a omiljeni stih mi je: „Ti si sreća najveća, u isto vreme si nesreća najžešća“ – objasnio je muzičar.