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Foto: Kurir

Pevačica i bivši teniser mogu da se pohvale uspešnom karijerom tokom koje su zaradili ogromno bogatstvo, pa luksuz kojim je okružena i te kako intrigira javnost. Oni pored luksuzne vile na Bežanijskoj kosi, koju procenjuju na 2.500.000 evra, poseduju nekretnine širom sveta, imaju bogat vozni park i luksuznu jahtu.

Pevačica sa suprugom Bobom Živojinovićem, dok njihov sin Viktor živi stanu na Beogradu na vodi od 140 kvadrata koji su platili čak 700.000 evra, a i stariji sin Stefan živi sam u svom stanu. Enterijer porodične kuće je opremljen modernim i skupim nameštajem u zlatno bež tonovima, i ima nekoliko kako dnevnih tako i spavaćih soba.

Dvorište luksuzne vile krasi veliki bazen na dva nivoa

1/6 Vidi galeriju LEPA BRENA ŽIVI BOLJE NEGO ŠTO JE KRALJICA ELIZABETA! Provodi dane u vili sa bazenom i turskim kupatilom, a ima i KUĆU ZA POSLUGU Foto: Printscreen/Grand

Dvorište luksuzne vile krasi veliki bazen na dva nivoa, a pored divnog zelenog okruženja nalazi se i velika prostorija za proslave.

Bračni par poseduje i stan u Crnoj Gori i to u jednoj od najskupljih zgrada u Budvi. Folk zvezda i njen muž, kao i ostali članovi porodice, dobar deo godine provode u Budvi, a kako bi se osećali komfornije i kako bi imali svoju privatnost kao i maksimalan ugođaj, par je odlučio da i ovde pazari nekretninu.

Tako su kupili „kraljevski apartman“, kako nazivaju apartmane u luksuznoj zgradi, a cena kvadrata je čak 4.000 evra. Kada se sve sabere, ako stan koji su Brena i Boba uzeli ima bar 70 metara kvadratnih, cena nije ispod 280.000 evra.

Pored apartmana oni poseduju i jahtu na kojoj uživaju kad god su u prilici. Cena jahte iznosi neverovatnih 6.000.000 evra, a na njoj provode većinu vremena kada su na crnogorskom ili hrvatskom primorju, gde je ona često i usidrena tokom zimskih dana.

A iako je dosta pričala o njoj, pevačica je sama otkrila da ima šest spavaćih soba, do sad nisu pokazivali kako izgleda ceo brod i unutrašnjost.

Poseduje i kuću u Majamiju

00:30 Ovako puca pogled sa Brenine vile u Majamiju Izvor: Instagram

Boba i pevačica poseduju kuću u Majamiju. Kuća je vredna više od 900.000 evra, a ima preko 400 kvadrata i nalazi se na samoj obali mora.

Pevačica i bivši teniser poseduju i stan u Monte Karlu od 150 kvadrata, u kom se nalazi veliki dnevni boravak sa dve kuhinje, terasa, spavaća soba kao i tri sobe za goste. Prema tržišnim cenama nekretnina, kvadrat u luksuznom delu gde Brena i Boba imaju stan kvadrat se kreće oko vrtoglavih 50.000 evra, pa bi po toj računici njihov stan vredi 7.500.000 evra.

"Srela sam Madonu u Monte Karlu u liftu i videla sam omanju ženicu koja mi je ličila na nju. Bila je sa obezbeđenjem, naočare je imala, krenula žena na džoging. Ja kažem: ‘vidi ovu žensku, ista je Madona’, i na kraju sam ukapirala da jeste ona", ispričala je Brena svojevremeno. Oni su su 2016. godine renovirali stan, i samim tim promenili su sav nameštaj. Oni su za to izdvojili čak 50.000 evra.

Pored toga imaju i lokal na Zlatiboru, a pevačica je kupila zemljište od 80 ari na ulasku u Novi Sad, gde planira izgradnju luksuznog stambenog kompleksa. Vrednost te investicije procenjuje se na dva miliona evra.

Pored nekretnina, bračni par poseduje i nekoliko luksuznih automobila kojima često obilaze luksuzne destinacije.