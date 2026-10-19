DUŠICA JAKOVLJEVIĆ SE STROPOŠTALA NIZ STEPENICE: Voditeljka u krvi i modricama: Da mi je neko rekao... (FOTO/VIDEO)
Voditeljka televizije Pink Dušica Jakovljević doživela je neprijatnu nezgodu nakon snimanja, kada je pala niz stepenice i povredila noge. Ona je ubrzo na društvenim mrežama pokazala posledice pada, a fotografije ogrebotina i modrica privukle su pažnju njenih pratilaca.
– Da mi je neko rekao da ću pasti niz stepenice par minuta posle snimanja ovog klipa... – napisala je voditeljka na Instagramu.
Na fotografijama se vide ogrebotina sa tragovima krvi na potkolenici, kao i modrice u predelu kolena. Dušica je po povratku kući pokušala da rashladi povređena mesta koristeći namirnice iz zamrzivača.
Nedavno se oglasila i sa VMA
Podsetimo, Dušica Jakovljević pre nekoliko dana objavila je fotografije sa Vojnomedicinske akademije, gde je otišla na zdravstvene preglede.
Voditeljka je tada pokazala lekarske upute, ali nije detaljno objašnjavala zbog čega je posetila ovu zdravstvenu ustanovu.
Svoj boravak na VMA propratila je i šalom, nakon što je ugledala putokaz sa natpisom „TV-studio“.
– I na VMA kad dođem, mene bi u TV studio – poručila je tada.
Dušica je i ranije na društvenim mrežama otvoreno govorila o napornom radnom tempu, a najnovijom objavom pokazala je kakvu je nezgodu doživela nakon jednog od snimanja.