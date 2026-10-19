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Voditeljka televizije Pink Dušica Jakovljević doživela je neprijatnu nezgodu nakon snimanja, kada je pala niz stepenice i povredila noge. Ona je ubrzo na društvenim mrežama pokazala posledice pada, a fotografije ogrebotina i modrica privukle su pažnju njenih pratilaca.

– Da mi je neko rekao da ću pasti niz stepenice par minuta posle snimanja ovog klipa... – napisala je voditeljka na Instagramu.

Na fotografijama se vide ogrebotina sa tragovima krvi na potkolenici, kao i modrice u predelu kolena. Dušica je po povratku kući pokušala da rashladi povređena mesta koristeći namirnice iz zamrzivača.

1/4 Vidi galeriju Dušica Jakovljević Foto: Printscreen/Instagram

Nedavno se oglasila i sa VMA

Podsetimo, Dušica Jakovljević pre nekoliko dana objavila je fotografije sa Vojnomedicinske akademije, gde je otišla na zdravstvene preglede.

Voditeljka je tada pokazala lekarske upute, ali nije detaljno objašnjavala zbog čega je posetila ovu zdravstvenu ustanovu.

00:03 Dušica Jakovljević sva u modricama i krvava Izvor: Instagram/dusicajakovljevic

Svoj boravak na VMA propratila je i šalom, nakon što je ugledala putokaz sa natpisom „TV-studio“.

– I na VMA kad dođem, mene bi u TV studio – poručila je tada.