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Pevačica Dragana Mirković već decenijama važi za jednu od najvećih muzičkih zvezda na Balkanu, ali uprkos ogromnoj popularnosti i bogatstvu koje je stekla tokom karijere, nikada nije zaboravila svoje korene i rodni Kasidol, u koji se rado vraća kad god boravi u Srbiji.

Foto: Printskrin/Instagram

Naša ekipa posetila je rodno selo folk zvezde i razgovarala sa njenim komšijama, koji za Draganu imaju samo reči hvale. Kako ističu, pevačica se ni danas ne razlikuje od devojke koju pamte sa početka karijere, a posebno ih oduševljava to što se prema svima ophodi jednostavno i srdačno, bez obzira na slavu koju je stekla.

"Kad bi sve pevačice bile kao ona, gde bi nam kraj bio"

Prodavačica iz seoske prodavnice, koja se nalazi u neposrednoj blizini osnovne škole koju je Dragana pohađala, otkrila nam je kako se pevačica ponaša kada dođe u rodni kraj, ali i da nikada ne zaboravlja da ostavi bakšiš.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Naše luče, osim kad ima obaveza u Požarevcu, uvek je tu kod nas, u svom Kasidolu. Normalno priča, kao ja sa vama. Preljubazna je. Dođe kolima kod nas, ovde sa majkom Jelicom, kupi šta joj treba i ide dalje. Stalno ide u obilazak familije, ovde u selu, kad dođe u Srbiju, pa kupuje kod nas poklone, pića i ostalo. Baš je bila za Svetog Iliju, pa dva dana posle toga, pa opet posle dva dana. Ekstra je, ja nemam šta loše da kažem za nju, kao ni bilo ko ovde u selu. Ostavi i bakšiš redovno. Kad bi sve pevačice bile kao ona, a ne da se sad srame odakle su potekle, gde bi nam kraj bio - rekla nam je ljubazna prodavačica.

Meštani Kasidola posebno su ponosni na činjenicu da Dragana, uprkos svetskoj slavi i luksuznom životu, nije promenila odnos prema ljudima sa kojima je odrasla. Kako kažu, kada se pojavi u selu, ponaša se potpuno prirodno, obilazi rodbinu i ne zaobilazi lokalnu prodavnicu.

"Ako treba, i u gepeku ću da sedim"

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Tokom boravka u Kasidolu, naša ekipa razgovarala je i sa jednom meštankom koja se prisetila zanimljive anegdote iz perioda kada je Dragana tek započinjala muzičku karijeru.

Kako nam je ispričala, pevačica je jednom prilikom, vraćajući se sa mora iz Crne Gore, bila spremna da putuje i u gepeku autobusa samo da ne bi zakasnila na zakazani nastup.

- Naša Dragana je još kao mlada nepoznata pevačica, koja je tek počinjala karijeru, jednom prilikom putovala iz Crne Gore, sa mora, autobusom za Srbiju. Međutim, u tom autobusu nije bilo više mesta, bio je prepun. Tada je Dragana rekla vozaču: "Ja sam pevačica Dragana Mirković i ja moram da stignem na zakazan nastup. Molim vas, primite me, ako treba, i u gepeku ću da sedim, samo da stignem". Vozač se bio sažalio na nju, pričao mi je posle: "Kako da je ne primim, bila je malo čupavo derište, šta ću, pustio sam je". I tako je Dragana presedela ceo put od Crne Gore do Beograda na prednjem stepeništu autobusa. Eto, koliko je bila skromna, a takva je ostala i do danas - ispričala nam je ova Kasidolka.

Ova priča, koju meštani i danas prepričavaju, svedoči o tome koliko je Dragana od samog početka bila posvećena muzici i spremna da učini sve kako bi ispunila svoje poslovne obaveze.

Iako danas iza sebe ima uspešnu karijeru, brojne hitove i nastupe širom sveta, za stanovnike Kasidola ona je i dalje njihova Dragana, devojka iz komšiluka koja nikada nije zaboravila odakle je potekla.