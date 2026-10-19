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Aneli Ahmić govorila je o Anđeli Đuričić, Filipu Caru i zajedničkim svađama koje traju danima.

Ahmićeva je otkrila kako gleda na njihov odnos i rat koji vode, te se dotakla i Nenada Marinkovića Gastoza.

"Ne zanima me ta osoba"

Anei je priznala na samom početku da je Filip izuzetno ljubomoran.

- Na Đukića, Janjuša...na svakog. Ne mogu nigde ni da pogledam, a da mi Car ne zameri - rekla je Aneli.

- Šta ćemo sa Anđelom? - upitao je Darko.

- Ta osoba me ne zanima, njen i Carev sukob je njihova stvar, ja se u to ne mešam. Ja njega nisam nahuškala da je napada, to je laž. Nije mi pravo kada vidim da se svađaju oni - rekla je Aneli.

- Da li tokom svađe naslućuješ neka osećanja ljubavna njegova prema njoj? - upitao je Darko.

"Mislim da je ona zaljubljena u njega"

- Pa, recimo da da. Verujem mu da je zaljubljen u mene, ali nisam sigurna u njene emocije. Mislim da je ona zaljubljena u njega. Ja joj sa uvredama neću ostati dužna, govori mi da sam se ja je*ala posle raskida nakon tri dana, a ona je za mene pušačica ku*ca. Ne mislim da Car ima emocije prema Anđeli, on je mislio da bi pored nje samo mir imao. Ne bi mi se kleo u neke stvari, da nema emocije prema njoj. Ona se trudi da mu mene ogadi. Ona je kivna na našu vezu, zaljubljena je u njega. Ruku u vatru mogu da dam... Da nije ušao u vezu sa mnom, ona bi i priznala da ima emocije prema njemu. Kada smo Car i ja zajedno, Anđela izgori, tačno se vidi da joj smeta. Namenski sve radi, sve taktički radi i zove Gastoza, a to pre nije radila - govorila je Aneli.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Filip Car Foto: ATA images, Printscreen, Nemanja Nikolić, ATA images

- Kako komentarišeš to što je Anđela rekla da su tebe najviše tvoji prijatelji izvređali i da je to daleko gore od toga što ti je ona rekla? - upitao je Darko.

- Nju su vređali, prelazila je preko uvreda, pu*enja, svega. Ona je zatekla svog muškarca kako je imao se*s sa drugom osobom, pa je preko svega prešla - govorila je Aneli.

- Da li si Caru rekla kakav si odnos imala sa Gastozom? - upitao je Darko.

- Ne, nisam bila sa njim svakako. Ja sam bila u njegovom spotu, par dana smo izlazili i to je sve - izjavila je Aneli.