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Svetlana Ceca Ražnatović i Oliver Mandić davne 2007. godine udružili su glasove i snimili duetsku pesmu "Vreme za ljubav ističe", koja je vremenom osvojila publiku i postala veliki hit. Međutim, malo ko zna da je za ovu numeru iste godine snimljen i spot koji, ni posle gotovo dve decenije, nikada nije zvanično ugledao svetlost dana.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Posebnu pažnju privukao je Cecin nesvakidašnji izgled, budući da je folk zvezda za potrebe snimanja pristala na drastičnu transformaciju i pojavila se potpuno ćelava. Ipak, pevačica se nije zaista odrekla svoje prepoznatljive kose, već je uz pomoć specijalne maske, koja joj je prekrivala glavu, postignut efekat obrijane glave.

Ceca je tada bila spremna da ispuni sve zamisli reditelja kako bi spot izgledao što upečatljivije, a njen neobičan imidž trebalo je da bude jedno od najvećih iznenađenja za publiku.

U to vreme objavljen je i kratak tizer, zahvaljujući kojem su fanovi imali priliku da zavire u deo snimljenog materijala. Cecino potpuno drugačije izdanje izazvalo je veliko interesovanje, a mnogi su sa nestrpljenjem očekivali premijeru kompletnog spota.

Međutim, uprkos velikim očekivanjima, ekranizacija dueta nikada nije zvanično predstavljena javnosti, pa je ovaj muzički projekat ostao jedna od zanimljivijih neobjavljenih saradnji na domaćoj estradi.

Spot nikad nije objavljen

1/5 Vidi galeriju Oliver Mandić Foto: Pritnscreen, Tanjug/Rade Prelić, Kur

Međutim, spot nikada zvanično nije objavljen. Prema rečima ljudi iz muzičkih krugova koji dobro poznaju Olivera Mandića, on nije želeo da se spot prikaže jer nije bio zadovoljan krajnjim izgledom videa.

Kada su ga novinari jednom prilikom upitali kada će se dogoditi premijera spota, Mandić je poručio:

"Shvatio sam da mnogo ljudi ne zna da pesma 'Vreme' postoji, a na Jutjubu ima deset miliona pregleda i neke lepe kritike".

Ova Cecina pesma je i posle 25 godina veliki hit u Srbiji

1/5 Vidi galeriju Ume da odgovori Foto: Printscreen/kurir, Kurir, Printscreen Instagram / cecaraznatovic

Balada „Zabranjeni grad” najveće balkanske zvezde, Svetlane Cece Ražnatović, ponovo privlači ogromnu pažnju publike i našla se među najgledanijim i najpopularnijim sadržajima na Jutjubu u Srbiji.

Iako je pesma objavljena još 2001. godine na čuvenom albumu „Decenija”, ova numera i posle dve i po decenije uspešno pronalazi put do novih generacija slušalaca. Na Jutjub trending listi nalazi se u samom društvu novijih numera njenih kolega koje su nedavno objavljene, dok je Cecin hit nastao pre čitavih 25 godina.

Ovaj uspeh još jednom pokazuje stabilnost njene karijere, budući da Ceca već 10 godina nije objavila novi album.