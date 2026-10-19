Slušaj vest

U porodici Šijan 17. oktobra upriličeno je veliko slavlje povodom krštenja male Stele, unuke Goce Božinovske i pokojnog Zorana Šijana. Pevačica okupila je porodicu i prijatelje u beogradskom restoranu, koji je za ovu priliku bio raskošno dekorisan belim cvećem i svetlećim lampicama.

Ponosna majka Zorana Šijan blistala je u beloj haljini od čipke, koja je isticala njenu vitku figuru, igrala je i nije krila sreću što je ovim povodom okupila drage ljude.

Mirko Šijan se veseli na slavlju

Najveseliji na slavlju bio je Mirko Šijan, koji se od rane zore tog dana spremao za slavlje, dok je u porodičnoj kući u Surčinu sa sinovima Zoranom i Vukanom igrao uz pesmu "Ruzmarin".

Na proslavi je nastavio da uživa u dobrom raspoloženju, pa se u jednom trenutku popeo na stolicu i veselio se, dok je za sjajnu atmosferu među gostima bio zadužen Uroš Živković.

Još jedna od gošći, koja je svojim glasom doprinela sjajnoj atmosferi, bila je Vanesa Šokčić, Gocina bliska prijateljica.

00:27 Goca Božinovska krstila unuku Izvor: instagram/miresijan

Porodila se u Americi

Podsetimo, Zorana Šijan, ćerka Goce Božinovske, koju je dobila u braku sa Zoranom Šijanom, živi u Americi sa svojim emotivnim partnerom, kome je podarila ćerkicu. Majka ju je tokom trudnoće i nakon porođaja često posećivala i dosta vremena provela sa njenom porodicom, kako bi joj pružila pomoć.