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Anđela Đuričić danas je napustila velelepno imanje u Šimanovcima kako bi otišla na obaveznu kontrolu koja je usledila nakon operacije koju je imala.

Anđela danas skida konce, zbog čega je privremeno izašla iz Bele kuće, a odmah po završetku očekuje se da će oporavak nastaviti u Šimanovcima.

Podsetimo, Đuričićeva je i ranije bila u centru pažnje zbog različitih situacija koje su obeležile njeno učešće u aktuelnoj sezoni, a ovo je posebno potreslo javnost, jer je prethodnih dana nije bilo u rijalitija.

Anđela će se ubrzo nakon intervencije vratiti u Belu kuću i nastaviti svoje učešće u ''Eliti 10'', gde je očekuju nova dešavanja i susreti sa ostalim cimerima.

"Otvoriću Pandorinu kutiju"

Nekadašnji učesnik "Zadruge 6", Zvezdan Slavnić, nedavno je bez zadrške govorio o svojoj bivšoj devojci Anđeli Đuričić, sa kojom je pre nekoliko godina prevario nevenčanu suprugu Anu Ćurčić.

Slavnić je otkrio da li još uvek ima emocije prema njoj.

- Nema tu osećanja, kakva crna osećanja? Četiri godine je prošlo. Samo su tu stvari koje su izrečene za mene sa njene strane, a ja bih otvorio Pandorinu kutiju tamo gde treba, ne ovde. Car se pogubio, ne zna šta priča, neka prijateljstva... Kakva crna prijateljstva? Postoje klipovi šta je izgovarao njoj, zavozao se ozbiljno, ni on ne zna šta je pričao. Kada bih ušao tamo, puno njih bi gledalo u moje patike, ali ne zato što su lepe - ispričao je Zvezdan Slavnić za Pink i dodao:

- Nisam ništa uradio do sada, ali više mi je preko glave svega, da ja sedim ovde, oni tamo pričaju o meni, pa ja dobijem tebe ili se branim preko novinara, više mi je toga preko glave. Počinje da me nervira to, ne mogu da stanem i gledam, onda je teško da mi pričaju bajke. Drugačije je kad stanem ispred tebe pa mi to nešto kažeš. Muka mi je od tih stvari, da dam odgovor, demanti. Imam jako lep život, uživam, nije mi potreban novac da bih tamo ušao, ali me nervira da se četvrtu godinu priča o meni, a da ja ne mogu tamo da kažem šta ja hoću. Imao bih štošta da ima kažem - rekao je Zvezdan, pa je komentarisao Anđelinu bivšu vezu s Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i spekulacije da je letos bila sa Carem.

1/9 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Pritnscreen/Instagram, screenshot pink tv

- Meni je to toliko sve fejk. Ta veza, ispraćaji, pa Car tamo... Neverovatno mi je da dugogodišnji učesnici prave te neke jeftine reklame sebi da bi ušli unutra. Imam štošta da im kažem ako budem došao - rekao je Slavnić, pa se osvrnuo na vezu Anđele i Gastoza.

- Ne mogu da kažem da je njihova ljubav bila fejk, ali mi nije bila prava sigurno. A Car i Anđela su sigurno nešto mutili, ti ideš kod nekog dečka, spavaš sa dečkom tamo u krevetu, to je kao tvoj drug, a tvoj dečko te gleda. To mi nije normalno za osobu koja drži neki pravac da joj je to strašno - rekao je u emisiji "Premijera - Vikend specijal".