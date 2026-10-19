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Bivši suprug pevačice Marije Mikić, Jovan Pantić, poslednjih nedelja našao se u centru pažnje javnosti zbog emotivne veze sa proslavljenom odbojkašicom Majom Ognjenović. Ipak, njihova romansa nije dugo potrajala, a vest o raskidu privukla je veliku pažnju.

Foto: ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

Iako se Jovan nije javno oglašavao ni dok je bio u vezi sa Majom, niti nakon što su odlučili da stave tačku na svoj odnos, sada je prekinuo ćutanje i na društvenim mrežama podelio emotivnu poruku koja je privukla pažnju.

Naime, Pantić je objavio niz fotografija sa decom koju je dobio u braku sa Marijom Mikić, a uz njih je napisao reči pune emocija, govoreći o pravim životnim vrednostima, roditeljstvu i ljubavi.

Njegova objava usledila je nakon raskida sa poznatom odbojkašicom, a iako nije direktno spominjao bivšu partnerku, porukom je jasno stavio do znanja šta mu je u životu najvažnije.

1/3 Vidi galeriju Jovan Pantić sa decom Foto: Screenshot

- Svrha života nije da imaš sve, već da znaš šta je zaista vredno. Da ideš Božijim putem, da svojoj deci budeš oslonac, čak i kada te životne okolnosti spreče da budeš uz njih onoliko koliko želiš, ali da se svakog dana trudiš da budeš sve bolji i bolji čovek. Da tvoje srce, među svim očima ovog sveta, izabere samo jedne. Jer na kraju, ne meri se život onim što si stekao, već onim što si voleo, sačuvao i kome si pripadao - napisao je Jovan Pantić.

Ovom objavom bivši suprug Marije Mikić pokazao je koliko mu znače deca, ali i koliko mu je važno da, bez obzira na životne okolnosti, ostane njihov oslonac.

Podsetimo, Jovan Pantić i Maja Ognjenović nedavno su raskinuli nakon kratke romanse, a razloge zbog kojih je njihovoj ljubavi došao kraj nisu javno detaljno objašnjavali.

Duguje novac pevačici Tei Bilanović?

1/7 Vidi galeriju Jovan Pantić Foto: Printscreen, Instagram, Printsceen/Instagram

Naime, Jovan je pre nekoliko meseci uhvaćen u jednoj kafani, i to u prisnom zagrljaju sa pevačicom Teom Bilanović.

On je sve vreme uživao u Teinom pevanju, a snimak iz kafane brzo se proširio mrežama.

Ipak, sve je kulminiralo nekoliko nedelja kasnije, kada se fatalna Tea pojavila na jednom gradskom događaju, gde je dobila pitanje o Jokarici i u kakvom su odnosu.

Na pitanje da li je pokušao da je osvoji, s obzirom na to da se videlo da je prisno grli, Tea je rekla:

- Nije, koliko se ja sećam mi ni nismo igrali. Ni ne sećam se, bio je izlazak. Uglavnom mi smo bili tu sa zajedničkim prijateljima i mislim da sam na tom snimku čak i pevala. Ja nisam primetila da je tu bilo flertovanja. Ne mislim da će biti neprijatnih situacija sa Marijom, ja volim njene pesme i upoznale smo se na nekim događajima i nismo toliko bliske. Sa Jovanom sam se nakon toga nešto formalno čula - objasnila je Tea.