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Nenad Marinković Gastoz rešio je da javno prokomentariša haos Anđele Đuričić u Eliti 10 i svađe sa Filipom Carem.

"Filip Car je dvorska luda"

Gostovao je na RED televiziji i otkrio svoje mišljenje o Caru koji je izneo nekoliko tvrdnji o njegovom odnosu sa bivšom devojkom.

- Filip Car je dvorska luda. Kad je ona meni rekla da će tamo biti zajedno, da je gotivan, očekivao sam da će biti tamo za nju. On je za 15 minuta promenio boju lakova. Za mene on nije nikakav tata rijalitija. Ako je on tata rijalitija, ja sam onda deda. Baš me je razočarao. On samo baca blef priču. On je sam sebe spotakao. Tamo njemu ne treba niko, sam sebe je s*ebao. Kakva si zver, takav ti je plen. Naravno da će biti sa Aneli. Aneli samo čeka priču i hvata ga na šibicu. Ja sam hteo i da ga vodimo na večeru, bio sam s njim na telefonu. On i ja smo ozbiljni ego manijaci. On vergla u prazno - govorio je Nenad.

"Mislio sam da će se držati zajedno"

- Ne možeš za Anđelu da kažeš da je r*vaku. Ona nije išla od ostrva do ostrva. Ja sam mislio da će se oni držati zajedno i da će blejati. Ona je mlada, lepa i atraktiva devojka. Pored nje po tom kredibilitetu nemaš drugu. Verujem da će se naći tamo neki mamlaz da joj priđe. I ako se desi, ako je ona srećna i ja ću biti - rekao je Gastoz.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

"Misli da sam je iskoristio za rijaliti"

Car je nedavno otvorio dušu i otkrio kako se oseća nakon svih problema sa bivšom drugaricom.

- Kvalitetna i dobra osoba, puna vrlina, ali nedovoljno dobra za druženje sa mnom, a možda sam i ja nedovoljno dobar za nju. Kao što sam i rekao, ne mislim da sam se preterano ogrešio o nju, samo sam rekao da mi se dopala. Izvučeno iz konteksta je da sam joj rekao da je ku*va. Ja sam ušao u vezu sa Aneli, branim jer, moja je, kako ona brani Gastoza s kojim je bila? Kakvi god da smo Aneli i ja, mi smo jedno drugo izabrali i to je sve. Ne znam da li su moje veze sa Dalilom, Majom i Aleksandrom bile bolje, pa ih ne komentariše?! Ne znam šta joj to znači. Anđela misli da je meni Aneli nametnula neke stavove, ali nije tako i to je daleko baš od istine, to moram da kažem. Ona misli da sam je iskoristio za rijaliti, jer sam rekao da me gura u kolicima, a zapravo sam mislio da samo bude jedan od pomoćnika meni. I pored svega mislim da je ona dobra osoba, dok ona mene svrstava među ljude koji su njeni najveži neprijatelji, to je strašno. Gastoza joj nisam uvredio, samo sam rekao da mi nije smešan, da nema neki smisao za humor koji mi se dopada - rekao je Filip Car.

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ti si rekao da je ona tebi ogovarala Gastoza, a ona je negirala. Govorio si da te pogleda u oči da se zakune da ti nije rekla o njemu neke stvari, a ona se zaklela. Kako gledaš na to? - upitao je Darko.

- Ja sam je stopirao na neki način. Počela je da se ponaša neprirodno, a ja sam ipak samo drug koji joj ne znači ništa. Gastoz će znati da li je istina to da je posle venčanja planirao mušku zabavu, on će jako dobro znati da li je to istina - istakao je Car.