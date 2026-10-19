PRVO JAVNO SUOČAVANJE BIVŠIH SUPARNICA! Luna najavila novu gošću na mrežama, pa šokirala pratioce: Nekada je bila intimna sa Markom
- Luna Đogani najavila je u podkastu da će joj gošća biti Maja Marinković, uz poruku 'Pitajte Maju'.
- Njih dve su nekada bile u sukobu zbog Maje i Marka Miljkovića, ali su sada odlučile da zakopaju ratne sekire.
Luna Đogani ugostiće u svojoj emisiji, ni manje ni više, nego Maju Marinković.
Luna je na svom Instagramu najavila rubriku svog podkasta i napisala "Pitajte Maju".
Nekada suparnice
Đoganijeva se obratia svojim ratiocima na mrežama, te ih obavestila da u "Bunker" stiže i jedna od najpoznatijih starleta.
Mnoge je iznenadio ovaj potez, jer je upravo Maja bila intimna sa njenim suprugom Markom Miljkovićem pre nekoliko godina u rijalitiju.
Njihova afera je bila jedno vreme glavna tema medija, a njih dve su se nekada tim povodom i sukobljavale, ali su rešile da zakopaju ratne sekire.
"Treba da se pozabavi svojom glavnom iznutra"
Pre nekoliko godina Luna je javo komentarisala Marinkovićevu, te joj je posavetovala da poradi na sebi i batali se rijaliti formata.
- Da ne ulazi više u rijaliti nego da se pozabavi svojoj glavom, iznutra, dovoljno se promenila spolja, lepa je, sada da poradi više na unutrašnjosti - rekla je Đoganijeva jednom prilikom.
Marko i Luna
Marko i Luna su jedan od omiljenih parova u javnom svetu, a već nekoliko godina uživaju u braku sa dve devojčice.
Neretko na Instagramu objavljuju zajedničke trenutke, a fanovi prate svaki njihov korak.