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Luna Đogani ugostiće u svojoj emisiji, ni manje ni više, nego Maju Marinković.

Luna je na svom Instagramu najavila rubriku svog podkasta i napisala "Pitajte Maju".

Nekada suparnice

Đoganijeva se obratia svojim ratiocima na mrežama, te ih obavestila da u "Bunker" stiže i jedna od najpoznatijih starleta.

Mnoge je iznenadio ovaj potez, jer je upravo Maja bila intimna sa njenim suprugom Markom Miljkovićem pre nekoliko godina u rijalitiju.

Njihova afera je bila jedno vreme glavna tema medija, a njih dve su se nekada tim povodom i sukobljavale, ali su rešile da zakopaju ratne sekire.

Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

"Treba da se pozabavi svojom glavnom iznutra"

Pre nekoliko godina Luna je javo komentarisala Marinkovićevu, te joj je posavetovala da poradi na sebi i batali se rijaliti formata.

- Da ne ulazi više u rijaliti nego da se pozabavi svojoj glavom, iznutra, dovoljno se promenila spolja, lepa je, sada da poradi više na unutrašnjosti - rekla je Đoganijeva jednom prilikom. 

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Foto: Printscreen

Marko i Luna

Marko i Luna su jedan od omiljenih parova u javnom svetu, a već nekoliko godina uživaju u braku sa dve devojčice.

Venčanje Lune i Marka Foto: Printscreen, Printscreen/Sikter tube

Neretko na Instagramu objavljuju zajedničke trenutke, a fanovi prate svaki njihov korak.

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