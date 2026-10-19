Slušaj vest





Željko Mitrović pružio ruku Kristini i njenoj deci, uz finansijsku pomoć, poklone i poruku koja podseća na ono najvažnije – da nikada ne izgubimo ljudskost, razum i srce.





U najvažnijem i najosetljivijem trenutku, kada je bila trudna, Kristinu Mitrović iz Kragujevca suprug je napustio. Ova mlada majka je ostala sama sa petoro dece, a njoj je pomoć i nadu pružio , Željko Mitrović, vlasnik i direktor Pink Media Group.

Foto: screenshot YT/TV PINK





Kuća u kojoj mališani odrastaju je bez kupatila, prokišnjava i nema ulazna vrata, te je dostojanstven život u takvim uslovima nemoguć. Pritisak brige i stres Kristinu su koštali zdravlja, zbog čega je pre nekoliko godina vodila bitku sa kancerom. Priča ove porodice pokazuje koliko sudbina zna da bude surova, ali i ovu zlu sudbinu odlučio je da promeni Željko Mitrović.

Foto: screenshot YT/TV PINK





On je posetio porodicu Mitrović, upoznao se sa decom i srdačno pozdravio. Krstina mu je ispričala svoju tešku životnu priču i rekla da se bori, te da ju je muž napustio jer nije verovao u njenu vernost.

Foto: screenshot YT/TV PINK





„Kristina, sve znamo, zato smo i došli, jer si samohrana majka petoro dece. Svi su mali. Ljudi u svojim zajednicama imaju najrazličitije probleme. Čuo sam da si bolesna... Ovde imaš našu finansijsku pomoć za sve što si pomenula, da rešiš i da ovoj dečici učiniš život boljim i kvalitetnijem. Danas u Kragujevcu organizujemo kontrolu, da se proveriš.” - kazao je Željko, pa krenuo da sa dečicom otvara poklone.



Foto: screenshot YT/TV PINK



Mitrović je za Kristinu pripremio novčanu pomoć u vidu pola miliona dinara, neizostavni buket, a za klince – najpopularnije igračke i modernu garderobu. Najteže životne prepreke Kristina je hrabro savladala, a sada, zahvaljujuči Željku Mitroviću, za ovu samohranu majku i njenu decu, počinje novo, vedrije i sigurnije poglavlje.

Foto: screenshot YT/TV PINK

Povodom ove posete Željko se oglasio i na svom Instagram nalogu i uputio snažnu poruku koja je već izazvala pregršt pozitivnih reakcija:

Foto: screenshot YT/TV PINK

„Za sve naše mile i drage ovoga sveta, pod okriljem atomskih i svih drugih sila prirode, negujemo lepotu, snagu, solidarnost i neżnost koja nas povezuje! Ma koliko tesna ulica bila, postoji način da se uvek provučemo bez ogrebotina. Sve se može izgubiti, ali nikako se ne sme dopustiti da ostanemo bez razuma i srca. Ta dva elementa ne mogu jedan bez drugog, pa čak ako su ponekad i u međusobnom sukobu.“ – napisao je Mitrović.



Foto: screenshot YT/TV PINK



Priča Kristine Mitrović i njene dece još jednom nas podseća da iza zatvorenih vrata mnogih domova postoje borbe o kojima se malo zna, ali i da jedan iskren gest pažnje može doneti nadu tamo gde je ona najpotrebnija. Pomoć koju je Željko Mitrović pružio ovoj porodici nije samo finansijska podrška već i poruka da nisu sami i da postoje ljudi spremni da pruže ruku kada je najteže. Jer, kako je i sam poručio, u životu se mnogo toga može izgubiti, ali dobrota, saosećanje i ljudskost moraju ostati vrednosti koje nas vode.