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Drama kroz koju prolazi hrvatska starleta Ava Karabatić dobila je novi obrt! Nakon što je prijavila partnera za navodno fizičko nasilje, Ava je, prema najnovijem saopštenju na njenom Instagram profilu, zadržana u pritvoru zbog problema sa dokumentima, a očekuje se i njena deportacija iz Srbije u Hrvatsku.

Kako starleta trenutno nije u mogućnosti da se lično obraća javnosti, njen Instagram profil preuzela je prijateljica Cvita, koja u njeno ime obaveštava pratioce o najnovijim dešavanjima.

– Ava je trenutno zadržana u pritvoru zbog nevažećih dokumenata koje nije bila u mogućnosti da napravi jer je bila zatočena. Napomenula mi je da istaknem da ovo nije nikakva njena medijska igra. Da joj je do medija, ušla bi u Zadrugu i pravila skandale, a pritom bi i zaradila, a ne izigravala žrtvu i jadnicu po internetu – navodi se u objavi.

Ava Karabatić Foto: Printscreen/Instagram

Pobegla od nasilnika

Podsetimo, Ava Karabatić, kako su preneli mediji, sinoć je bila u policijskoj stanici, gde je dala izjavu nakon što je, prema sopstvenim navodima, danima trpela fizičko nasilje od partnera.

Kako je Hype preneo, Ava je navodno uspela da pobegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policija pronašla kod Manastira Svete Petke u Rakovici, a potom je prevezena u policijsku upravu kako bi dala izjavu o svemu što se dogodilo.

U policijsku upravu stigla je i Hitna pomoć kako bi je pregledala.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Tukao je oklagijom

U potresnoj izjavi starleta je otkrila detalje navodnog zlostavljanja, ali i tvrdila da je partner kontrolisao njene profile na društvenim mrežama.