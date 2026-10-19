Slušaj vest

Drama kroz koju prolazi hrvatska starleta Ava Karabatić dobila je novi obrt! Nakon što je prijavila partnera za navodno fizičko nasilje, Ava je, prema najnovijem saopštenju na njenom Instagram profilu, zadržana u pritvoru zbog problema sa dokumentima, a očekuje se i njena deportacija iz Srbije u Hrvatsku.

Kako starleta trenutno nije u mogućnosti da se lično obraća javnosti, njen Instagram profil preuzela je prijateljica Cvita, koja u njeno ime obaveštava pratioce o najnovijim dešavanjima.

– Ava je trenutno zadržana u pritvoru zbog nevažećih dokumenata koje nije bila u mogućnosti da napravi jer je bila zatočena. Napomenula mi je da istaknem da ovo nije nikakva njena medijska igra. Da joj je do medija, ušla bi u Zadrugu i pravila skandale, a pritom bi i zaradila, a ne izigravala žrtvu i jadnicu po internetu – navodi se u objavi.

Ava Karabatić
Ava Karabatić Foto: Printscreen/Instagram

Pobegla od nasilnika

Podsetimo, Ava Karabatić, kako su preneli mediji, sinoć je bila u policijskoj stanici, gde je dala izjavu nakon što je, prema sopstvenim navodima, danima trpela fizičko nasilje od partnera.

Kako je Hype preneo, Ava je navodno uspela da pobegne iz zajedničkog doma u Resniku, nakon čega ju je policija pronašla kod Manastira Svete Petke u Rakovici, a potom je prevezena u policijsku upravu kako bi dala izjavu o svemu što se dogodilo.

U policijsku upravu stigla je i Hitna pomoć kako bi je pregledala.

Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Tukao je oklagijom

U potresnoj izjavi starleta je otkrila detalje navodnog zlostavljanja, ali i tvrdila da je partner kontrolisao njene profile na društvenim mrežama.

– On je mene oteo prošli put kada sam pobegla od njega. Društvene mreže je on preuzeo i kačio objave, ne ja. Njegova tetka J. Đ. me je psihički zlostavljala, a on me tukao oklagijom po nogama – izjavila je Ava Karabatić za Hype TV.

Ne propustiteStars"DRŽAO JE ZATOČENU, TUKAO I DANIMA IZGLADNJIVAO!" Prijateljica otkrila jezive detalje, Ava Karabatić smeštena u bolnicu: Onesvestila se zbog siline udarca!
Ava Karabatić
StarsAVA KARABATIĆ NOĆ PROVELA U POLICIJI: Novi detalji jezive drame - našli je kod manastira Rakovica, a evo zašto joj preti deportacija
Ava Karabatić
Stars"OTEO ME JE I TUKAO OKLAGIJOM" Ava Karabatić trpela jezivo nasilje od bivšeg, u sve umešana i ova žena: Zlostavljala me je...
Ava Karabatić
Stars"PLANIRAMO DETE" Ava Karabatić se pomirila sa dečkom koji ju je pretukao: Obećali smo jedno drugom da više nećemo praviti probleme
Ava Karabatić