Slušaj vest

Voditeljka Gordana Goca Uzelac u jutarnjem programu "Ponedeljak sa Gordanom Uzelac" ugostila je pevača Slobu Radanovića, sa kojim je razgovarala o brojnim temama.

Pored toga Sloba je specijalno za Gocu izveo i pesmu "Liljana", povodom rođendana njene majke, koji je danas.

Radanović je fenomenalnom izvedbom Gocu doveo do suza, pa je tokom programa uživo sve vreme brisala suze.

Velika porodica

Podsetimo, novinarki i voditeljki televizije Pink Gordani Goci Uzelac tetka bila Jovanka Broz, supruga doživotnog predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita.

O njihovom odnosu, porodičnim vezama i uspomenama koje čuva, Uzelac je govorila za Informer, otkrivajući do sada manje poznate detalje o nekadašnjoj prvoj dami.

Govoreći o srodstvu sa Jovankom Broz, Goca je objasnila kako su zapravo bile povezane i kakvo je poreklo njihove porodice.

- Nije bila rođena sestra moje bake, možda to nisam ni objasnila nikada do kraja, one su bile sestre bila je to velika porodica. Ličani iz Pećana, zaseoka gde su rođene i odrasle Jovanka i moja baka su svi bili Budisavljevići, pa smo svi rodbinski povezani. Kuća do kuće. Jovanka je rano ostala bez majke pa ih je čuvala maćeha Koka, tako su je zvali. Brinula je o njima, sve dok Jovanka nije otišla u partizane. Posle toga, bar ono što ja znam iz priča moje bake, nije se vraćala u selo.

1/9 Vidi galeriju Jovanka Broz Foto: Printscreen Youtube / RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal, Arhivske fotografije, Muzej grada Beograda, Muzej Jugoslavije, Arhiva Beograda, Privatne kolekcije

"Nije imala želju da obilazi familiju"

O tome koliko su se često viđale i kako su izgledali njihovi susreti, Goca je iskreno govorila, ne krijući da bliskost nije bila učestala.

- Nismo je viđali često zaista, niti je ona imala želju da obilazi familiju. Čak su je kritikovali u selu da ništa nije uradila za svoje rodno mesto, a mogla je, to mi je baka pričala. Tek poslednjih godina njenog života smo je viđali na proslavama i porodičnim okupljanjima - ispričala je jednom prilikom za Informer.