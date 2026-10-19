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Barbara Bobak već nekoliko godina dominira estradnim scenom.

Pevačica iz projekta u projekat iznenadi svoju publiku novom muzikom, ali i izgledom.

Bobakova je nedavno priznala da vredno radi u teretani, u plesnom studiju, ali i na časovima pevanja. Vrlo vodi računa i o ishrani pa je sada odgovorila svim onima koji komentarišu da je koristila neka neprirodna sredstva kako bi dovela liniju do savršenstva.

"Uvek sam se trudila da radim na sebi"

- Kad je spala na 20 odsto telesne masti (smeh). Uvek sam se trudila da radim na sebi, ali nisam to toliko revnosno radila kao zadnjih godinu i po dana. Kada sam krenula u sve ovo i kada je bio taj miks i kada je to sve eksplodiralo, ja sam imala mnogo više posla nego što sam mogla da podnesem. Nisam imala vremena da se posvetim sebi. Kada sam malo prikočila, krenula sam da treniram svakodnevno, da idem na časove plesa, pevanja. Baš sam se onako posvetila tom nekom rastu kao izvođač i ne planiram da stanem naravno, tek sam počela - govorila je za Blic.

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Goran Popovski

"Znojim se svaki dan"

Barbara je nedavno istakla da je za njenu liniju zaslužna isključivo teretana.

- Bukvalno se znojim svaki dan po dva i po, tri sata u teretani i na časovima plesa, tri puta nedeljno, da bi meni neko rekao: „E bola si se nečim i smršala si.” Mislim kao ja sam odradila rekompoziciju tela, ovo je rezultat godinu i po dana konstantnog treniranja i vođenja računa o ishrani. I dalje nisam 100 odsto zadovoljna. Uvek može bolje i to uvek može lepše da izgleda i bolje - priznala je Bobakova za Blic.

1/10 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Mina Dishlenkovich

O estetskim korekcijama

Nije nepoznanica da sve ono što joj se nije dopadalo na sebi “popravila”, a na pitanje da li bi danas nešto novo uradila, rekla je:

- Nisam se pokajala što sam radila estetske korekcije. Ja kad sam radila podbradak, znala sam da moram na neku dijetu, jer što sam išla pod nož da bi se sve vratilo. Tad sam počela intenzivno da treniram i da vodim računa i o ishrani tada. Za sad ne. Možda eventualno grudi, ali onda bih izgubila džim progres. Tri meseca ne bih mogla da ustajem iz kreveta i to me malo smara. Ja se gojim u ovom gorenjem delu ceo život sam imala grudi. Sad kako sam smršala, sad su se smanjile i prija mi što su mi ovako male, al to je jedino što je ostalo možda da bi mogla da uradim - rekla je ona tada, a na pitanje, ako bi radila grudi, koja bi to veličina bila:

- Pa ne bih ja velike zato što ja ni nemam baš građu za velike grudi. Ja bi ono samo čisto da se malo podignu, 300 kubika.