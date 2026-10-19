Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija priznala je da je srećna i zadovoljna.

"Nisam solo, ali vešto krijem"

Mina Vrbaški otkrila je da je ponovo zaljubljena, te otkrila da je zavodničke sposobnosti iskoristila na partneru.

- Ja sam svog partnera zavela, više u te svrhe ne koristim. Nisam solo, ali vešto krijem. Mislim da je bolje da to zadržim za sebe. Kad bude bilo vreme, znaćete - rekla je pa objasnila zbog čega neće da govori o emotivnom izabraniku.

Mina Vrbaški Foto: Printscreen YouTube

"Postoje loši ljudi koji su oko mene"

- Pa zato što definitivno kada je nešto javno zna se da ima zlih očiju, zlih jezika koji to žele da pokvare. Postoje jako loši ljudi koji su oko mene, a i dalje sam ih ostavila u svom prisustvu, takozvane moje prijatelje. Mislim da je najbolje vezu graditi za sebe, a kada dođe nešto veće, treba sve da se otkrije.

"Dogodine u venčanici"

Otkrila je i od kada ga krije, a najavila je i svadbena zvona.

- Ja to krijem od rođendana Anjinog, mislim da sam ga dobro skrila - rekla je i dodala:

- Srećna sam, vidim sebe u venčanici, dogodine, to je uskoro.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški plače u programu uživo Foto: Printscreen/Zadruga

Mina Vrbaški otkrila je i čime ju je partner osvojio:

- Osvojio me pažnjom, kako me prihvatio, mene od davnina, pa do dana danas. Rekao je da ga ništa ne interesuje, sve do momenta dok ne uđemo u vezu. Prsten nije verenički, nisam verena - pa dodala:

- Malo je stariji, ali tu smo, sličnih godina.

Nova-stara ljubav

U pitanju je novo- stara ljubav, istakla je kroz široki osmeh:

- Pa mogu da kažem da je staro-nova ljubav, ali vi niste bili upućeni u to, to je neko koga sam davno upoznala, sve je tako krenulo, i tu bih završila.

kurir/blic