"VIDIM SEBE U VENČANICI" Mina Vrbaški ima novog dečka, najavila i svadbu: Rekao je da ga moja prošlost ne interesuje...
- Mina Vrbaški je prvi put progovorila o novoj ljubavi nakon raskida sa Viktorom Gagićem i priznala da više nije sama.
- Kaže da vezu krije zbog loših ljudi oko sebe, a partnera je osvojila pažnjom i prihvatanjem.
- Otkrila je da je reč o staro-novoj ljubavi i najavila da sebe vidi u venčanici dogodine.
Mina Vrbaški nakon raskida sa Viktorom Gagićem prvi put je progovorila o novoj ljubavi.
Bivša učesnica rijalitija priznala je da je srećna i zadovoljna.
"Nisam solo, ali vešto krijem"
Mina Vrbaški otkrila je da je ponovo zaljubljena, te otkrila da je zavodničke sposobnosti iskoristila na partneru.
- Ja sam svog partnera zavela, više u te svrhe ne koristim. Nisam solo, ali vešto krijem. Mislim da je bolje da to zadržim za sebe. Kad bude bilo vreme, znaćete - rekla je pa objasnila zbog čega neće da govori o emotivnom izabraniku.
"Postoje loši ljudi koji su oko mene"
- Pa zato što definitivno kada je nešto javno zna se da ima zlih očiju, zlih jezika koji to žele da pokvare. Postoje jako loši ljudi koji su oko mene, a i dalje sam ih ostavila u svom prisustvu, takozvane moje prijatelje. Mislim da je najbolje vezu graditi za sebe, a kada dođe nešto veće, treba sve da se otkrije.
"Dogodine u venčanici"
Otkrila je i od kada ga krije, a najavila je i svadbena zvona.
- Ja to krijem od rođendana Anjinog, mislim da sam ga dobro skrila - rekla je i dodala:
- Srećna sam, vidim sebe u venčanici, dogodine, to je uskoro.
Mina Vrbaški otkrila je i čime ju je partner osvojio:
- Osvojio me pažnjom, kako me prihvatio, mene od davnina, pa do dana danas. Rekao je da ga ništa ne interesuje, sve do momenta dok ne uđemo u vezu. Prsten nije verenički, nisam verena - pa dodala:
- Malo je stariji, ali tu smo, sličnih godina.
Nova-stara ljubav
U pitanju je novo- stara ljubav, istakla je kroz široki osmeh:
- Pa mogu da kažem da je staro-nova ljubav, ali vi niste bili upućeni u to, to je neko koga sam davno upoznala, sve je tako krenulo, i tu bih završila.
kurir/blic