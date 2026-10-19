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Pevač Halid Muslimović održao je konferenciju za medije povodom velikog koncerta koji je zakazan za 12. novembar u Sava centru, a osim što je najavio nove projekte i premijerno pokazao kako izgleda drugi deo njegove autobiografske knjige.

Tokom konferencije Muslimovića je iznenadio njegov veliki obožavalac Filip, koji je imao samo jednu želju – da lično upozna pevača čije pesme godinama sluša i da dobije autograme.

Filip poseduje gotovo kompletnu kolekciju Halidovih ploča, a nedostaje mu samo jedna, iz 1992. godine. Kada je pevač saznao za njegovu ljubav prema muzici i posvećenost prikupljanju njegovih izdanja, obećao je da će mu pomoći da pronađe i taj poslednji primerak.

1/4 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Kurir

Premijerno pokazao drugi deo autobiografije, sprema i film

Konferencija je bila prilika da Halid predstavi i novitete na kojima je radio proteklih meseci. Prisutnima je premijerno pokazao izgled drugog dela svoje autobiografske knjige, koja donosi nastavak priče o njegovom životu, karijeri i događajima koji su obeležili njegov put.

Podsetimo, prvi deo autobiografije „Mene je učilo vrijeme“ predstavio je prošle godine na Beogradskom sajmu knjiga, kada je otkrio da njegova bogata životna priča ne može da stane u samo jedno izdanje.

Pevač je ranije za Kurir objasnio da je prvobitno planirao jednu knjigu, ali da je tokom prikupljanja materijala shvatio da nekoliko decenija uspomena, uspeha i životnih iskušenja zahteva mnogo više prostora.

Njegova autobiografska priča biće zaokružena trilogijom, a u planu je i dokumentarno-igrani film o njegovom životu.

1/10 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Kurir

Podrška sina na promociji

Na promociji Halid Muslimović imao je i podršku najbližih, a među prisutnima bio je i njegov sin, koji je došao da podrži oca povodom najave velikog beogradskog koncerta i predstavljanja novih projekata. Njegovo prisustvo dalo je ovom događaju i posebnu porodičnu notu.

1/3 Vidi galeriju Sin Halida Muslimovića Foto: Kurir

Ponovo pred beogradskom publikom

Povod za okupljanje medija bio je i veliki koncert koji će Muslimović održati 12. novembra 2026. godine u Plavoj dvorani Sava centra, pod sloganom „Mene je učilo vrijeme – ponovo zajedno“.

00:15 Fan Filip imao veliku želju da upozna Halida i da mu potpiše ploče Izvor: Kurir