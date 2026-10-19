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Popularna pevačica Nikolija Jovanović proteklog vikenda boravila je u Lincu, gde je nastupila u klubu Nine, a tom prilikom govorila je o važnim trenucima u svojoj karijeri, predstojećem solističkom koncertu u Sava Centru, odnosu sa suprugom Reljom Popovićem, ali i o majci Vesni Zmijanac.

Nikoliju 21. novembra očekuje prvi solistički koncert u Sava Centru, zbog čega, kako priznaje, ne krije uzbuđenje. Za nju je ovaj nastup ostvarenje velikog sna, a publiku očekuju i posebna iznenađenja, budući da će joj se na bini pridružiti majka i suprug. Govoreći o koncertu, pevačica nije krila koliko joj znači ovaj profesionalni izazov.

-Mislim da je san svakog izvođača koji se bavi muzikom da održi solistički koncert. Meni će ovo biti prvi, tako da sam veoma, veoma uzbuđena - rekla je Nikolija.

„SVOJIM PRVIM PESMAMA POKAZALA SAM DA IMAM SVOJ PUT“

Kao ćerka jedne od najpoznatijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni, Vesne Zmijanac, Nikolija se od početka karijere suočavala sa poređenjima sa majkom. Ipak, tokom godina uspela je da izgradi prepoznatljiv muzički izraz i pokaže da ima svoj pravac. Nedavno je govorila i o njihovom odnosu, a posebno ju je emotivno pogodila majčina rečenica: „Ne može jare i pare“.

-To je uvek neka vrsta tereta za decu poznatih roditelja, posebno na početku karijere. Ipak, mislim da smo mi to odavno prevazišli. Već dugo sam na sceni i mislim da sam svojom prvom pesmom jasno pokazala da ne želim da gradim isti put kao moja majka. Svako od nas ima svoj pravac i svoju priču - istakla je pevačica.

1/7 Vidi galeriju Mama i ćerka - Vesna Zmijanac i Nikolija Jovanović Foto: Dragan Kadić

NIKOLIJA O ODNOSU SA RELJOM: „NAŠ ODNOS JE STABILAN“

Budući da su oboje javne ličnosti, Nikolija i Relja Popović često su u centru pažnje, a njihov odnos neretko je tema medijskih napisa. Pevačica, međutim, tvrdi da spekulacije ne utiču na njihov brak i porodični život.

-To ne utiče na nas. Mi živimo svoj život i jasno mi je zbog čega smo ljudima zanimljivi. Oboje se bavimo javnim poslom, javne smo ličnosti i logično je da ljudi pričaju o nama. Međutim, nema razloga da to utiče na naš odnos kada je on stabilan - poručila je Nikolija.

Pevačica je otkrila i da će joj se suprug pridružiti na koncertu u Sava Centru, gde će se na istoj bini naći i njena majka Vesna Zmijanac.

-Moram da vam kažem da ćemo se svo troje naći na bini Sava Centra 21. novembra. Mama i Relja će biti moji gosti - otkrila je Nikolija, ne krijući uzbuđenje zbog večeri koja je očekuje.

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović i Relja Popović na koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

„LJUBAV NADOMESTI SVE“

Osim o karijeri i odnosu sa Reljom, Nikolija se osvrnula i na porodični život, kao i na svakodnevne izazove sa kojima se suočavaju roditelji koji imaju brojne poslovne obaveze. Na pitanje kako uspevaju da usklade karijere i porodicu, pevačica je objasnila da je dobra organizacija važna za svakoga ko želi da bude posvećen svom poslu, ali da je ljubav ipak najvažnija.

-Svi smo zaduženi za to. Svako ko se ozbiljno i uspešno bavi svojim poslom mora da ume da organizuje svoje vreme i obaveze. Bilo da je reč o pevaču, lekaru, profesoru, preduzetniku ili sportisti, svaki posao nosi određene izazove“, rekla je Nikolija.

Na konstataciju da se čini da je upravo ona preuzela veći deo organizacije u porodici, pevačica je potvrdila da joj je organizacija već dugo važan deo svakodnevice. Ipak, kada je reč o onome što je najvažnije u porodičnom životu, Nikolija nije imala dilemu.

-Ljubav je, pre svega, najvažnija, zato što ljubav nadomesti sve. Mislim da je to dovoljno - poručila je pevačica.

Nakon koncerta u Sava Centru, Nikolija planira nove poslovne poduhvate i saradnje. Iako još ne želi da otkriva sve detalje, najavila je da za narednu godinu priprema poseban projekat.

-Biće novih saradnji, ali imam i jedan projekat koji planiram za sledeću godinu. Uskoro ću otkriti o čemu je reč. Nadam se da će nakon prvog solističkog koncerta uslediti i drugi, a zatim i sve više koncerata. U svakom slučaju, nastavićemo da se družimo sa publikom i dolazićemo tamo gde nas ljudi vole - zaključila je Nikolija.