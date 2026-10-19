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Sve je spremno za promociju novog romana poznate glumice i književnice Eve Ras, koja je ovim povodom okupila brojne prijatelje, kolege i poznata lica sa javne scene. Autorka je predstavila svoje novo književno delo pod nazivom „Đuturum“, a događaj je privukao pažnju i pre samog početka, s obzirom na to da su među gostima bila poznata imena.

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Eva Ras promocija: poznata glumica i književnica okupila je brojne prijatelje i poznata lica koja su došla da joj pruže podršku Izvor: Kurir

Među prvima su stigli Jovana Jeremić, Vanja Bulić, Nada Macura i Suzana Mančić, koji nisu želeli da propuste ovaj poseban trenutak u karijeri Eve Ras. Njihovo prisustvo pokazalo je da književnica i glumica, koja decenijama gradi svoj prepoznatljiv put u svetu umetnosti, ima podršku brojnih prijatelja i kolega.

Voditeljka Jovana Jeremić otkrila je koliko voli glumicu, pa je čak izjavila i da je gleda kao drugu majku

- Eva Ras je moja druga majka - poručila je voditeljka.

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Obeležila izlazak novog štiva Foto: Kurir

Istaknuta umetnica je još jednom pokazala da ne odustaje od stvaralaštva, već da i dalje pronalazi inspiraciju za nove projekte. Pored bogate glumačke karijere, ona se godinama posvećuje i pisanju, a svaki novi književni naslov predstavlja još jedan deo njenog umetničkog izraza. Ona je tako još jednom potvrdila da je umetnost važan deo njenog života, a ostaje da se vidi kako će čitaoci prihvatiti njeno novo delo. Promocija je protekla u znaku književnosti, druženja i podrške, dok su poznati gosti svojim dolaskom uveličali veče posvećeno novom romanu Eve Ras.

- Ovo jedva čekam da pročiam -konstatovala je Suzana Mančić. 

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