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Bivši košarkaš joj je bez dlake na jeziku priznao i da je spreman da je oženi.

"Oženiću te"

- Oženiću te, ali stvarno. Ne za*ebavam se. Znaš li ti to? - počeo je Janjuš.

- Kako da znam? - rekla je Sandra.

- Je l' bi se ti udala za mene? Stvarno te pitam - pitao je Janjuš.

- Bih. Je l' bi se ti stvarno oženio? - nastavila je Sandra.

"Ja tebe volim baš mnogo"

- Znaš li da sam stvarno razmišljao da pravim svadbu sa tobom, da živimo zajedno. Ja to stvarno mislim tako, a ti vidi kako ćeš i šta ćeš. Ja tebe volim. Baš mnogo - rekao je Janjuš.

- I ja tebe - dodala je Sandra.

Problemi

Marko i Sandra nedavno su imali probleme zbog sumnji da je ona bila sa Matejom Matijevićem u spoljnjem svetu.

Jednom oprilikom se Janjuš i javno suočio sa njim.

1/8 Vidi galeriju Sandra Obradović i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen

- Je l' se ti zaj*bavaš sa mnom? Je l' mi i ti vređaš inteligenciju, rekao sam da mi je bilo čudno što mi braniš da se družim, mi smo drugovi, je l' mi vređate inteligenciju, što mi nije odgovorila alo to je moj drug... Nemojte da mi pravite budalom - rekao je Janjuš.

- Boli me k*rac i za vas dvoje ni za ovaj cirkus. Mi se ne družimo zato što ti je zasmetalo - rekao je Mateja.

- Kako ste vi tako lagano završili to prijateljstvo, ako ste bili godinama u kontaktu. Da se ja sa nekim družim godinu dana, niko ne bi mogao da mi kaže: "E, sad se nećete družiti" - rekao je Janjuš.

- Na meni je da to ispoštujem i to je to, ako je njemu to zasmetalo - rekao je Matijević.