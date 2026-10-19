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Mladi hrvatski pevač Antonio Kristofić boravio je prethodnih dana u Srbiji, gde je promovisao svoju novu pesmu „Poslje mene“, a nakon što je završio obaveze u srpskoj prestonici, uputio se u Novi Sad, gde je proveo nekoliko dana.

Ekipa "Svetski radio" ga je uhvatila u jednom parfimerijskom objektu, gde je razgledao i kupovao parfeme, a čini se da je, pored poslovnih obaveza, pronašao vremena i za sebe i uživanje u svakodnevnim aktivnostima.

On je u šetnji i šopingu bio sam, a na sebi je imao kariranu jaknu, farmerke, i kačket. Da li je parfem kupovao za sebe ili sebi neku blisku osobu za sada nije poznato.

1/5 Vidi galeriju Antonio Krištofić u spotu za novu pesmu "Posle mene" Foto: Ivan Đunđek

Pevač je, inače, nakon boravka u Beogradu, odlučio da još malo ostane u Srbiji, pa je nekoliko dana proveo u srcu Vojvodine. Ipak, njegov dolazak u Novi Sad nije bio rezervisan samo za odmor, budući da mladi pevač vreme provodi i u muzičkom studiju.

On sarađuje sa Vladimirom Uzelcem, producentom koji je radi i sa Milicom Pavlović, pa je njegov boravak u Srbiji ujedno i prilika za nove muzičke projekte.