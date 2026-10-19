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Kristina Spalević pojavila se na jednom gradskom događaju i progovorila o odnosu sa Kristijanom Golubovićem, te otkrila čime se bavi nakon otkaza koji je dobila na Pinku.

Pre nekoliko dana zadobila je i povredu oka, tačnije arkade koju joj je razbio sin, a sada je otkrila šta se dogodilo.

- Jeste, da, pokrila sam. Sin... Držala sam telefon i on je došao sa leđa. Samo mi je bilo crno pred očima i nisam smela da otvorim oko, nisam znala da li vidim.

Pronašla mir

Kako je nedavno, u jeku sukoba sa Kristijanom, dobila otkaz na Pinku, gde je radila kao voditeljka, Kristina je sada otkrila čime se bavi i kako zarađuje.

- Imam mir, našla sam svrhu u svemu tome. Sad imam više vremena, bavim se decom i domaćinstvom s obzirom na to da više ne radim na televiziji. Imam neki drugi posao od kuće, ali se pored toga bavim influensingom, snimam za Jutjub, tako da mi je super. Žene su mi pratioci, tako da sve to što radim kod kuće ja i unovčim negde, tako da jedva čekam da nešto radim, da li je to renoviranje, šminkanje, čišćenje, sve mi je draže.

1/4 Vidi galeriju Starleta ne za šta je snašlo Foto: Kurir

Kristijan ne zove

Progovorila je o Kristijanu i otkrila da se ne javlja ni deci ni njoj.

- Naravno. Ima zabranu prilaska i komunikacije, ali ne javlja se i ne pita za decu. On se već duže vreme ne javlja, retko se javi eventualno, ali ništa.

Zbog cele situacije odlučila je da se sa decom odseli iz Beograda i vrati u rodno mesto.

- S obzirom na to da ih baš dugo, dugo nije video, ni ne pominju ga. Nisu ga zaboravili, kad god me pitaju i pomenu ga, nije mi svejedno, jer nije to normalan odnos pa ću ja sad da ga pozovem da dođe, a i dok sam mogla da uradim to, nije funkcionisalo. Ne pominju ga, otkako smo se preselili imaju društvo u komšiluku, pa negde ne razmišljaju o tome. Ovo je prvi put da im se ne ide u vrtić, nikad im vrtić nije smetao, ali sada je to toliko lepo da neće da idu.

- Imala sam situaciju pre dva ili tri dana, kada se pojavi njegova slika, oni pitaju, eto tako.

- Sad sam se drugi put skućila, sad smo u kući, nismo više u stanu. Moji su sa nama, samo što je svako razdvojen spratovima, svako ima svoj mir i prostor za svoje stvari, a imam i pomoć. To me najviše raduje.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Iako ga deca pominju, ona im ponavlja samo jedno.

- Pokušam da iskuliram, a ono što je važno, kažem im da ih voli.

- Svesna sam svoje pozicije i trudim se da to nadoknadim. Imam sreće što imam muške članove u porodici, pa oni nemaju taj problem odsustva muške figure.