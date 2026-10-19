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Nataša Alimpić govorila je o svom poslu, karijeri, odnosu sa Harisom Džinovićem, ali i najvećem uspehu koji je postigla do sada.

Pevačica je ostvarila svoju najveću životnu želju i ponosno otkrila detalje.

"Egzistencija mi nije bila određena"

Nataša je otkrila da je posle velikog truda i rada koji je trajao godinama, konačno rešila svoje najvažnije životno pitanje o kome je oduvek maštala.

- Ima jedna stvar koja mi je uvek bila na prvoj listi prioriteta, a to je stambeno pitanje. Egzistencija mi nije bila određena, malo ljudi to zna, Iz nekih razloga ja nemam roditeljsku kuću u koju mogu da se vratim, vrlo je specifična situacija tu, tako da sam morala to sama sebi da obezbedim. I evo rešila sam - rekla je Nataša u podkastu "Pravo lice estrade" i dodala:

Nataša Alimpić pokazala dopisivanje sa Harisom Džinovićem Foto: Pravo lice estrade

Kupila stan

- Uzela sam stan u izgradnji, to će biti krajem sledeće godine gotovo. Dosta sam ulagala u pesme, u rekame, u posao i nikada nisam uspela to da rešim. Sada sam konačno odahnula, sad sam dosta mirnija. Sve radim po osećaju i mislim da su se kockice sklopile sada i uopšte ne mislim da će se nešto izjaloviti. Mislim kada se uselim u svoja četri zida i kada osetim čari svog doma koji sam sama sebi priuštila, mislim da ću još jače i bolje raditi i ići napred.

1/5 Vidi galeriju Nataša Alimpić danas Foto: Printscreen/Youtube, Instagram

"Živela sam u garaži"

Nataša Alimpić bila je jednom prilikom gost emisije autora i voditelja Jovane Matić Đokić "Nije sve tako crno" i ispričala svoju životnu priču i progovorila o izuzetno teškom početku karijere.

- Kada sam se odselila od roditelja živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16. godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu - pričala je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

1/6 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Printscreen/Yotube

Prošla kafanski zanat

- Kada počnete da se bavite pevanjem, ne može odmah da se peva po privatnim veseljima nego mora da se prođe taj kafanski zanat. U kafanu dolaze razni ljudi, neko da se veseli, neko da sklopi posao, neko da peva, nego da "gleda" muziku, neko da ispriča svoje probleme... Bilo je teško kada neko dođe na uho vam priča svoju životnu priču ili vam obežava da može da vas spasi odatle i pruži bolji život... Uvek sam se držala svog puta i bila sam svesna da to moram da prođem. Nekada sam i uplakana zaspala... Želela sam da nikada nisam kročila u kafanu i da sam sa svojim roditeljima sedela kod kuće i gledala filmove... Ali, kada se smirim, kažem sebi "Izdrži".

Sa 18 godina prvi put na more

- Nemaju sva deca privilegiju da odrastu u povoljnim uslovima, da imaju dobre patike i nov telefon. Naravno, ne krivim roditelje zbog toga, najvažnije je da se detetu pruži ljubav i dobro vaspitanje. Bilo mi je teško, ali sama sam htela za sebe da zaradim i ne budem njima na teretu. Želela sam sebi da obezbedim da se lepo obučem, da kupim lepe cipele... - govorila je Nataša u emisiji "Nije sve tako crno" i dodala:

Foto: Kurir

- Prvi put sam na more otišla sa 18 godina kada sam sama zaradila za to i ne postoji lepši osećaj kada nešto obezbediš sa svojih deset prstiju.