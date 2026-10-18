"Oženio je najjaču ženu"

- On to obožava. On se u to i zaljubio. Miloš obožava žene koje su egocentrične i voli žene koje su svoje, uspešne, voli žene koje su u svom životu ostvarile velike stvari. Miloš je oženio najjaču ženu. To ne može svako. To što je on uradio, to nije uradio niko. Ja stvarno nemam konkurenciju ni u prošlosti ni u sadašnjosti. Ja ne vidim nikoga ko je kompletna ličnost kao što sam ja. I to nije moje samopouzdanje, Jovane Jeremić, kako kažu „Dnevna doza samopouzdanja”. Ja sam jedan kompletan paket. Hiperintelektualac, žena šoumen. Što bi naš narod rekao i grešnica i svetica u isto vreme, i dobrica i veštica u isto vreme, žena koja može ti odigrati striptiz bez problema. Majka me rodila za sve- rekla je ona za "Blic" tada.