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Telefonskim putem uključila se majka Marka Stefanovića, aktuelnog učesnika rijalitija „Elita 10“, koja je ovom prilikom prokomentarisala teške optužbe koje je na račun njenog sina iznela njegova nekadašnja devojka Sanja Grujić. Njihov turbulentan odnos ponovo je dospeo u žižu javnosti, a nakon brojnih međusobnih prozivki, u celu priču uključile su se i porodice bivših partnera.

Naime, Sanja Grujić je iznela ozbiljne tvrdnje na račun Marka, govoreći o navodnoj agresivnosti i problemima koje su imali tokom višegodišnje veze. Posebno su odjeknule njene tvrdnje da je Marko imao sukobe sa sopstvenim ocem, navodeći da joj je upravo on pričao o navodnom incidentu u kojem ga je Marko, kako je tvrdila, pritisnuo uza zid i pretio mu, kao i da je tukao svoju majku. Stefanović je ove optužbe oštro demantovao, poručujući da nikada nije udario oca niti mu pretio.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Marko Stefanović Foto: Printscreen Youtube Elita 10

Sanja, šta je sve istina, a šta nije od raznih morbidnosti koje je Sanja Grujić iznela na račun Vas i čitave porodice?

- Nisu smeli da iznose takve stvari iz svog odnosa, ipak su oni bili četiri godine zajedno. Neke stvari sam znala, a neke stvari sam tek saznala. Najviše me je šokirala ta izjava da je mene Marko tukao. Iskreno, nikada nisam bila za taj odnos. To su videli svi, samo njih dvoje nisu to videli. On je takav kakav jeste, ime da reaguje burno, ali to nikom ne daje za pravo da mu kaže da je nasilnik. Ona je bila ta koja je njega šamarala u ''Zadruzi 6''. Možete da zamislite kako se ponašača u četiri zida, kada je sve to radila pred milionskim auditorijumom.

Da li Vas je pogodila Sanjina izjava da ste vi pretrpeli nasilje od njega?

- Nije toliko, jer sam ja očekivala od nje to. Rekla sam mu da se spremi da će ga nazivati lopovom, nar*omanom, nasilnikom, da će mu udeliti sve moguće epitete, jer je ona spremna na sve, zato nisam iznenađena svim onim što je rekla na njegov račun. Demantujem istog momenta da me je sin tukao. Nikada me udario nije, ni ton nije povisio na mene. Ako nastavi to da govori, ja ću morati drugačije da rešim ovu situaciju. Ne verujem da je nikada nju tukao, jer on nijednu devojku nije tukao, nikada nije ni sa drugovima imao problem. Ovo što izaziva ona u Marku, to samo ona može da izazove.

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscrean, Printscreen Pink, Printscreen

Kako Vam je taj odnos izgledao?

- Sve je zapostavio. Porodicu i familiju, sve zbog nje. Ona sada priča neke priče kako je on nju tukao. Ako je bilo tako, što ga nije prijavila policiji? Četiri godine su bili zajedno, kako nije stala na put tome?

Spominje se novac i četrdeset hiljada evra, o čemu se radi?

- To nema veze sa njima, ona je sve okrenula u svoju korist, kako njoj odgovara. To nema veze sa tim što ona priča.

kurir / pink

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