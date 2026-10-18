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Ana Rajković već skoro deceniju uživa u ljubavi sa suprugom Predragom Rajkovićem, a par trenutno sa troje dece živi u Saudijskoj Arabiji, o čemu je Ana otvoreno govorila. Osim toga, osvrnula se na učenje stranih jezika, ali je i otkrila kako usmerava sinove ka pravim vrednostima.

Zbog profesionalnog angažmana proslavljenog golmana, bračni par se preselio u Saudijsku Arabiju pre nekoliko godina, a Ana je istiakla da je za njih dvoje najvažnije da porodica uvek bude na okupu. Oni nisu zaboravili svoje korene, pa su i dalje vlasnici luksuznih nekretnine u Srbiji.

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Printscreen

- Naša baza je sada Saudijska Arabija. Peđa i ja smo još u početku napravili dogovor da, gde god ga odvede karijere, tamo idemo i mi. Ni on ne želi da budemo razdvojeni, a ja se sa tim potpuno slažem. Za nas porodični život zaista znači – živeti zajedno - iskreno je priznala.

Bez obzira na to što selidbe nose razne izazove, deca su se kroz godine odlično prilagodila takvom načinu života.

- Brzo pronalaze prijatelje, ne plaše se novih sredina, a i naučili su da promena ne mora nužno predstavljati nešto teško. Naravno da selidbe nose i svoje izazove, ali verujem da su im dale jednu posebnu širinu. Naučili su da se osećaju dobro na različitim stranama sveta, ali istovremeno znaju da je njihova prava baza tamo gde smo zajedno.

Odrastanje u različitim zemljama

Za vreme boravka u Francuskoj, u periodu pandemije korona virusa, provodili su najviše vremena kod kuće. Ipak, odrastanje u različitim zemljama omogućilo im je da sa lakoćom savladaju engleski i španski jezik, dok u poslednje vreme najviše iznenađuje mlađi sin Tadija:

- Dok smo živeli u Francuskoj bili su mali, a to je bio i period korone, pa smo najveći deo vremena provodili kod kuće. Kasnije su, međutim, engleski i španski savladali sa neverovatnom lakoćom - rekla je i dodala:

1/8 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Pritnscreen/Instagram

Sinu odlično ide arapski

- Sada nas posebno iznenađuje Tadija, kome arapski zaista odlično ide i čini mi se da će ga uspešno savladati. Za razliku od njega, Relja i ja se šalimo da je za nas arapski gotovo “nemoguća misija”. (smeh) Deca, ipak, nemaju onu vrstu straha koju imaju odrasli kada krenu da uče novi jezik – jednostavno ga prihvate kao deo života. Mislim da je to ogromnog bogatstvo koje će nositi sa sobom gde god ih život jednog dana odvede.

"Trudimo se da ih ne opterećujemo"

Sportska atmosfera sastavni je deo doma porodice Rajković, a dečaci već pokazuju ljubav i talenat prema fudbalu. Ipak, roditelji ne žele da ih opterećuju očekivanjima.

1/10 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

- Sport je, prirodno, veliki deo našeg porodičnog života i dečaci zaista uživaju u njemu, posebno u fudbalu. Imaju i talenat i veliku ljubav prema igri, ali trudimo se da ih ne opterećujemo time šta bi jednog dana “morali” da budu. Odrastaju uz oca koji vrlo dobro zna koliko profesionalni sport može da bude lep, ali i koliko zahteva odricanja, discipline i rada. Mislim da je upravo zato najbolje da ih pustimo da sami pronađu svoj put.

Ana je dodala da će deca imati njihovu punu podršku bez obzira na profesionalni izbor koji jednog dana naprave:

- Ako jednog dana požele da se profesionalno bave sportom, imaće našu punu podršku, ali jednako ćemo biti srećni ako izaberu nešto sasvim drugo. Meni je mnogo važnije da sada nauče ono najvrednije – disciplinu, poštovanje, upornost i kako se dostojanstveno i pobeđuje i gubi - rekla je Ana u razgovoru za "Hello".

U Beogradu imaju stan od 275 kvadrata

Iako žive daleko od Srbije, poznati par je vlasnik velelepne nekretnine u prestonici. Svojevremeno se spekulisalo da su prodali luksuzni stan na Vračaru u kojem su živeli pre selidbe, ispostavilo se da to nije tačno. Naime, Ana je nedavno njihovu nekretninu u srcu Beograda oglasila za izdavanje, čime je stavila tačku na priče o prodaji stana.

Reč je o luksuznom dupleksu površine čak 275 kvadratnih metara, koji je u potpunosti renoviran i moderno opremljen. Stan se nalazi na četvrtom spratu zgrade koja poseduje lift, a među dodatnim sadržajima su i kamin, kao i prostrane terase.

1/11 Vidi galeriju Ana Rajković Foto: PrintscreenInstagarm/rajkovic__ana, Printscreen Instagam, Printskrin/Instagram

Prema informacijama iz oglasa, mesečni zakup iznosi 3.500 evra, dok je depozit obavezan. Režije na mesečnom nivou iznose oko 200 evra.

Podsetimo, bračni par kada boravi u Beogradu, više nije u tom stanu, već su kupili luksuznu kuću na Kosmaju za koju su izdvojili 300.000 evra.

Supružnici, koji podižu troje mališana, želeli su da svojoj porodici obezbede što zdravije uslove za život, zbog čega su sa nestrpljenjem iščekivali prelazak u prirodu. Njihov novi porodični kutak ima površinu od 155 kvadratnih metara i prostire se na placu od 10 ari.

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