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Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Rialda Karahasanović (33), koja uživa u braku sa 11 godina starijim biznismenom, sa puno radosti priprema proslavu drugog rođendana svoje ćerke. Ponosna mama podelila je na Instagramu dirljivu fotografiju i time otkrila delić slavljeničke atmosfere u njihovom domu.

Na objavljenoj slici malena devojčica mirno sedi na kožnom kauču okružena omiljenim plišanim igračkama i velikim zlatnim balonom u obliku broja dva. Svečani kutak dodatno krase i veseli baloni u obliku rođendanske torte, kao i lik popularnog crtanog junaka koji lebdi iznad nje.

Ovaj preslatki prizor dečje bezbrižnosti odmah je raznežio njene pratioce, koji su porodicu obasuli čestitkama i najlepšim željama za malenu slavljenicu.

1/6 Vidi galeriju Rialda Karahasanović Foto: Printscreen/Instagram

"Bićeš moj muž i otac moje dece"

Podsetimo, pevačica Rialda Karahasanović ima ćerku sa 11 godina starijim biznismenom Elvisom Biberovićem. Rialda Karahasanović je jednom prilikom otkrila nepoznate detalje njihovog poznanstva.

- Nekoliko dana nakon što smo se upoznali, rekla sam mu: "Bićeš moj muž i otac moje dece". Nešto u meni je jednostavno znalo. Način na koji si me gledao, na koji si govorio, kako si bio miran i siguran - osećala sam se sigurno, viđeno i kao da me potpuno razumeš. Bio si najzgodniji, najpametniji, najšarmantniji muškarac kojeg sam ikada upoznala. Pravi alfa u svakom smislu te reči. A sada, dve godine kasnije, mi smo tačno tamo gde sam rekla da ćemo biti. I dalje si sve to, samo puta 10 - napisala je Rialda i dodala:

- Kao i svaka veza, imali smo svoje uspone i padove. Definitivno nije 50/50 (i ne, ne govorim o podeli računa), ali ljubav je obećanje - da ćemo nastaviti da podsećamo jedno drugo na našu vrednost, da svakodnevno radimo na našoj vezi i da budemo najbolja i najzdravija verzija sebe - posebno za našu G. Hvala ti što si sve što jesi - i što si učinio da se osećam kao kraljica, jer ti zaista jesi kralj.

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