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Pevačica Mirjana Petričević, koju javnost bolje poznaje kao Miru Kosovku, povukla se iz javnosti nakon teških tragedija koje su je zadesile na životnom putu. Iako je jedno vreme živela u Australiji, ona se vratila u Srbiju gde je nastavila sa životom.

Mira je otvorila dušu o porodičnim tragedijama, ali i razvodu od Branka Višnjića zbog koleginice.

1/4 Vidi galeriju Mira Kosovka Foto: Printscreen Pink

- Mi se bavimo tim poslom, od čega ćeš da živiš? Takav je posao... Tu sam emotivno pala, to je jaka bol, nije stalo na tome, posle su mi umirali, dolazila sam više puta, osećala sam se kao da sam na mostu. Naučiš da živiš sa tim, naučiš da živiš sa bolom, meni su ubili i brata i majku, brata nisam ni našla... Kad nisam okej, neću izaći iz kuće, ne dao Bog ni najgorem dušmaninu - rekla je Mira u emisiji "Premijera, vikend specijal" i dodala:

- Nisam osoba koja trpi kad vidi da nije to - to. Ja sam veoma emotivna žena. Kad se zaljubimo kao tetrebi, nije uspelo, Bože moj, neka su živi i zdravi. Nešto se desi u meni.

Mira se prisetila i razvoda koji se dogodio nakon što ju je tadašnji suprug prevario sa njenom koleginicom.

- To je davno bilo pre 30 godina, ne opraštam prevaru, ne interesuje me da li si imao intimno nešto sa nekim, to ne opraštam nikome, odmah sam se razvela. Ja sam mnogo verna u ljubavi. Nije ona meni kriva, on mi je kriv, on me je izdao, ona i ja nismo ni kafu popile zajedno, ja to ne bih njoj nikome uradila - rekla je Kosovka i progovorila o bolnoj rani uzrokovanoj time što se nije ostvarila kao majka.

1/8 Vidi galeriju Mira Kosovka Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printskrin/Premijera, Printscreen/Magazin In

"Izbegavam da odem na groblje..."

- Nema ništa zbog čega se kajem. Ja sam pokušala da imam decu, to je tako zapisano negde. Volela bih da je drugačije, do 50. godine je bilo teško... Ja sam uvek prolazila od toga da neću da imam dete tako kasno, kad mu najviše treba da me nema. Da te lažem, neću, nisam srećna. Ostala je ta bol, da kažem da sam srećna - nisam. Bila sam srećna kad je bila puna kuća, izbegavam da odem i na groblje jer posle nedelju dana bolujem - kaže pevačica, a onda je progovorila o godišnjici brata blizanca.

- Sada 27. je godišnjica mog brata blizanca. Ja mrzim moje rođendane zato. Kad je on otišao, otišla je polovina, srce mi se slomilo. On je obožavao kad ja pevam. Znam da nije srećan bio što sam prestala da se bavim pevanjem - rekla je Mira i dodala:

- Nikad ne znamo koliko smo jaki dok ne doživimo nešto. Moraš biti jak psihički da bi mogao dalje. Volim što sam uspela da zadržim u srcu to da se i dalje radujem. Malo je ljudi koji se raduju - podvukla je ona.

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