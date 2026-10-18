Slušaj vest

Anabela Atijas (51) važi za jednu od najpoželjnijih pevačica, a ponosno nosi titulu jedne od najzgodnijih baka na estradi. Ove nadimke ne ponovo opravdala kada je podelila fotografiju na Instagramu u izazovnom izdanju.

Anabela je pozirala u mini teksas haljini sa izraženim dekolteom.

Stajling je upotpunila čizmama istog dezena, a pored uskog struka i grudi do izražaja su došle i njene noge.

Foto: Boba Nikolić

Inače, ona je svojevremeno govorila o tome kako se hrani.

- Ima momenata kad se ugojim, ima dana kad pripazim i dovedem liniju do toga da sam ja zadovoljna, nisam nikada težila savršenstvu, jer nisam tip koji robuje nečemu, uživam u hrani i ne bih mogla da se odreknem ničega, tako da mislim da je teško generalno devojkama sa mnom, a opet nije ni meni lako, reći će: „Vidi ova pomamila se, a ima ćerke, poludela baba“, a meni je to kul, jer znači da ih nervira što se ja tako dobro držim - rekla je tada za "Grand".

Išla na operaciju

Podsetimo, Anabela se nedavno podvrgla se operaciji očiju, tokom koje joj je urađena prva intervencija koja je podrazumevala promenu sočiva. Zbog procesa oporavka i kako bi sprečila rizik od infekcije, Anabela već gotovo tri nedelje ne napušta svoj dom i maksimalno miruje.

1/9 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Instagram, printscreen YT, Damir Dervišagić

Proces oporavka Anabeli Atijas veoma teško pada jer nije osoba koja voli da dane provodi u krevetu, a posebno joj teško pada odvojenost od najbližih i privremena promena svakodnevnog ritma. Ipak, odlučna je da u potpunosti ispoštuje sve savete lekara kako bi oporavak prošao što bolje i kako bi se što pre vratila obavezama.

Pogledajte dodatni snimak: