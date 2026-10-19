Slušaj vest

Godinama su je predstavljali kao suprugu poznatog densera, ali atraktivna 31-godišnja plavuša Andrea Došen sada je rešila da preuzme glavnu ulogu! Pevačica, koja je čak 21 godinu mlađa od svog supruga Huse Alijevića, sve odlučnije gradi sopstvenu karijeru, a jednom izjavom pokazala je da joj samopouzdanja nimalo ne nedostaje!

Njihova ljubavna priča godinama intrigira javnost zbog velike razlike u godinama, ali atraktivna pevačica očigledno ne mari za komentare.

A kada smo je upitali ko je veća zvezda u njihovoj kući, odgovor je usledio kao iz topa!

– Pa ja, zna se! – poručila je Andrea kroz osmeh, očigledno rešena da suprugu, makar u šali, preotme estradnu krunu.

Nakon letnje sezone na crnogorskom primorju i Atini, Andrea je predstavila pesmu „Samo moj“, u kojoj dominira grčki melos.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnji član grupe "Beat Street" Husein Alijević Husa u braku je sa 25 godina mlađom Andreom Došen Foto: Mondo/Stefan Stojanović, Printscreen

Zanimljivo je da joj u tome, pored supruga, pomaže i Ljuba Cebalović, muž pevačice Elle B, sa kojom je Andrea ranije snimila obradu hita „Oglas“.

– Srećna sam što imam taj čuveni dvojac iz devedesetih kao podršku u karijeri. Ljuba i Husa su moji ljudi sa puno iskustva na estradi – otkrila je pevačica.

I dok joj poznati suprug pruža podršku, fatalna plavuša očigledno ne namerava da zauvek ostane u njegovoj senci.