"JA SAM VEĆA ZVEZDA, ZNA SE" Fatalna plavuša supruga je zvezde devedesetih, a sad rešila da izađe iz njegove senke: Evo o kome je reč
Godinama su je predstavljali kao suprugu poznatog densera, ali atraktivna 31-godišnja plavuša Andrea Došen sada je rešila da preuzme glavnu ulogu! Pevačica, koja je čak 21 godinu mlađa od svog supruga Huse Alijevića, sve odlučnije gradi sopstvenu karijeru, a jednom izjavom pokazala je da joj samopouzdanja nimalo ne nedostaje!
Njihova ljubavna priča godinama intrigira javnost zbog velike razlike u godinama, ali atraktivna pevačica očigledno ne mari za komentare.
A kada smo je upitali ko je veća zvezda u njihovoj kući, odgovor je usledio kao iz topa!
– Pa ja, zna se! – poručila je Andrea kroz osmeh, očigledno rešena da suprugu, makar u šali, preotme estradnu krunu.
Nakon letnje sezone na crnogorskom primorju i Atini, Andrea je predstavila pesmu „Samo moj“, u kojoj dominira grčki melos.
Zanimljivo je da joj u tome, pored supruga, pomaže i Ljuba Cebalović, muž pevačice Elle B, sa kojom je Andrea ranije snimila obradu hita „Oglas“.
– Srećna sam što imam taj čuveni dvojac iz devedesetih kao podršku u karijeri. Ljuba i Husa su moji ljudi sa puno iskustva na estradi – otkrila je pevačica.
I dok joj poznati suprug pruža podršku, fatalna plavuša očigledno ne namerava da zauvek ostane u njegovoj senci.
Kurir.rs