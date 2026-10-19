ANELI KAO GLAVNA ULOGA U GASTOZOVOM SPOTU! Vreli kadrovi privukli pažnju: Šuškalo se o aferi, evo da li je Ahmićeva imala nešto sa Nenadom (FOTO)
- Aneli Ahmić govorila je o odnosu Filipa Cara i Anđele Đuričić, uz poruku da ne veruje u Anđeline namere.
- Podsetila je i na Nenada Marinkovića Gastoza, navodeći da su sarađivali na spotu, ali da između njih nije bilo ničega više.
Aneli Ahmić govorila je o odnosu svog dečka Filipa Cara i Anđele Đuričić.
Priznala je da ne veruje u njene namere, te je progovorila o njenom bivšem partneru Nenadu Marinkoviću Gastozu sa kojim je pre nekoliko godina sarađivala.
Glavna uloga u Gastozovom spotu
Malo ko se seća, Aneli je bila jedna od glavnih uloga u video rešenju za pesmu "Problem" i glumila devojku koja zavodi Nenada, ali je tada izgledala dosta drugačije te je mnogi nisu prepoznali.
Aneli je bila jedna od glavnih uloga u video rešenju za pesmu "Problem" i glumila devojku koja zavodi Nenada, ali je tada izgledala dosta drugačije te je mnogi nisu prepoznali.
"Nikada ništa nismo imali"
Aneli je priznala da ništa sem saradnje nije imala sa Nenadom.
- Nikada ništa nismo imali. Ni poljubac, ni ništa. Ja sam samo snimala spot sa njim i posle smo izlazili par dana. Čak nisam bila ni sa njegovim drugom, to i Gastoz zna - rekla je Aneli nedavno u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem.
"Dolazio je u Sarajevo"
Tokom Gastozovog učešća u Eliti 8 Aneli je bila povezivana i sa njim, te se tom prilikom oglasila i njena sestra Sita Ahmić koja je otkrila detalje odnosa.
- Samo ću kratko da kažem, Gastoz i ja smo bili zajedno u rijalitiju i ostali smo baš dobri. Upoznala sam ga sa Aneli i pitao je da mu bude u spotu. Gastoz je dolazio i kod nas u Sarajevo i upoznao neke članove naše familije! Nikad au životu Aneli i on nisu bili skupa a 9 godina se znamo svi tako da odmah skratimo ovo - napisala je tada Sita i dodala:
- Svako polazi od sebe pa je nejasno da muško u žensko ako se poznaju, takvim mozgovima da nisu imali ništa od prijateljstva! Apsolutno podržavam njihovo druženje je je Gastoz dobar i pozitivan momak za kojeg mogu reći da je kao porodica.