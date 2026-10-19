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Aneli Ahmić govorila je o odnosu svog dečka Filipa Cara i Anđele Đuričić.

Priznala je da ne veruje u njene namere, te je progovorila o njenom bivšem partneru Nenadu Marinkoviću Gastozu sa kojim je pre nekoliko godina sarađivala.

Glavna uloga u Gastozovom spotu

Malo ko se seća, Aneli je bila jedna od glavnih uloga u video rešenju za pesmu "Problem" i glumila devojku koja zavodi Nenada, ali je tada izgledala dosta drugačije te je mnogi nisu prepoznali.

Aneli u Gastozovom spotu Foto: printscreen YT, Printskrin/Instagram

Aneli je bila jedna od glavnih uloga u video rešenju za pesmu "Problem" i glumila devojku koja zavodi Nenada, ali je tada izgledala dosta drugačije te je mnogi nisu prepoznali.

"Nikada ništa nismo imali"

Aneli je priznala da ništa sem saradnje nije imala sa Nenadom.

- Nikada ništa nismo imali. Ni poljubac, ni ništa. Ja sam samo snimala spot sa njim i posle smo izlazili par dana. Čak nisam bila ni sa njegovim drugom, to i Gastoz zna - rekla je Aneli nedavno u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem.

Nenad Marinković Gastoz Foto: Printscreen Instagram, Kurir, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

"Dolazio je u Sarajevo"

Tokom Gastozovog učešća u Eliti 8 Aneli je bila povezivana i sa njim, te se tom prilikom oglasila i njena sestra Sita Ahmić koja je otkrila detalje odnosa.

- Samo ću kratko da kažem, Gastoz i ja smo bili zajedno u rijalitiju i ostali smo baš dobri. Upoznala sam ga sa Aneli i pitao je da mu bude u spotu. Gastoz je dolazio i kod nas u Sarajevo i upoznao neke članove naše familije! Nikad au životu Aneli i on nisu bili skupa a 9 godina se znamo svi tako da odmah skratimo ovo - napisala je tada Sita i dodala:

Starleta voli da se ulepšava Foto: Printscreen, Kurir

- Svako polazi od sebe pa je nejasno da muško u žensko ako se poznaju, takvim mozgovima da nisu imali ništa od prijateljstva! Apsolutno podržavam njihovo druženje je je Gastoz dobar i pozitivan momak za kojeg mogu reći da je kao porodica.

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Prva izjava drugoplasirane učesnice Aneli Ahmić Izvor: Kurir