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Mladi pevač Jakov Jozinović otkazao je najavljene koncerte u Beogradu. Mladi izvođač održao je 10 koncerata u Sava Centru u Beogradu, a u vikendu koji je pred nama trebao je da održi još dva velika koncerta u Areni u Beogradu. Međutim, koncerti su pomereni.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, pevač Jakov Jozinović našao se nedavno na meti komentara na društvenim mrežama nakon što se pojavio snimak sa jednog privatnog veselja na kojem peva pesme Marka Perkovića Tompsona.

Jakov je tokom poslednjih meseci privlačio sve veću pažnju javnosti, a njegov muzički put obeležili su brojni nastupi, veliki interes publike i popularnost na društvenim mrežama.

Jozinović je popularnost stekao interpretacijama poznatih pesama, kojima je uspeo da osvoji publiku širom regiona, a onda je objavom svog albuma prvenca zaludeo ženski rod. Njegov emotivan pristup muzici, specifična boja glasa i energija na sceni izdvojili su ga među mladim izvođačima na estradnoj sceni.

Interesovanje za njegove nastupe vremenom je raslo, pa je svaki novi koncert izazivao veliku pažnju njegovih fanova. Ipak, publika u Beogradu moraće da sačeka novu priliku da ga čuje uživo, budući da su planirani koncerti otkazani.

Povodom ove odluke, pevač se oglasio i objasnio razloge zbog kojih je došlo do otkazivanja, a njegovu izjavu prenosimo u nastavku.