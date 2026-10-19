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Maja Ognjenović i Jovan Pantić stavili su tačku na svoju vezu, a nakon rastanka, on je doneo oduku da napuni baterije novim putovanjem i tom prilikom se oglasio na društvenim mrežama.

Crno-bela fotografija aviona na pisti osvanula je na storiju Jovana Pantića na Instagramu, a destinacija na koju se zaputio je Pariz, Francuska.

Foto: Printscreen Instagram

Pažnju je privukla i numera koju je postavio uz svoju objavu, a reč je o pesmi "La più bella cosa", u prevdu "Lepše stvari nema" u izvođenju Đovanija Zarele.

Ljubavna posveta

Ako malo dublje zagrebemo u prevod teksta na srpski jezik, u jednom trenutku reči idu ovako:

"Kako to da se s mojim godinama

ne gasi beskrajna želja za tobom?

Koja je to tajna koju još uvek kriješ,

a koju nosim duboko u sebi?"



Kao i refren koji, kada prevedemo, zvuči ovako:

"Lepše stvari nema,

nema ničeg lepšeg od tebe.

Jedinstvena si takva kakva jesi,

beskrajna kada to poželiš,

hvala ti što postojiš."

Ovo nije bilo kakva numera, ovo je ljubavna posveta ženi koja je za pevača jedinstvena i nezamenljiva. Govori o ljubavi koja ne slabi s godinama, o strasti koja traje i o zahvalnosti što voljena osoba postoji.

Posebno je snažan izraz "Grazie d'esistere", koji bukvalno znači "Hvala ti što postojiš", a sada nije poznato da li je ovaj gest posvećen Maji Ognjenović ili je sasvim slučajan izbor. Međutim, sigurno je da emocija koju ovaj tekst prenosi slušaocu nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

1/5 Vidi galeriju Maja Ognjenović Foto: Printskrin/Instagram

Razlog raskida

Veza Maje i Jovana mesecima je skrivana od javnosti, a sve je, kako se pričalo, počelo iz prijateljstva.

Zajedničke večere, svakodnevno dopisivanje i romantične šetnje vremenom su ih zbližili, pa su među njima planule emocije. Ipak, zbog brojnih poslovnih i sportskih obaveza, jedno vreme su morali da budu na različitim stranama, što je njihov odnos stavilo na ozbiljan test.

Foto: Printscreen Instagram

Dodatni pritisak donela je i pažnja javnosti. Maja i Jovan uslikani su zajedno, a njihova romansa ubrzo je postala jedna od tema o kojima se mnogo govorilo. Prema navodima koji su se pojavili u javnosti, upravo je takvo eksponiranje smetalo proslavljenoj odbojkašici, koja privatni život uglavnom pokušava da drži daleko od medija.

Razlikovali su se, navodno, i po načinu života. Dok je Jovan zbog posla često među ljudima, izlazi i pojavljuje se na javnim mestima, Maji više prija mirniji život i manja izloženost javnosti. Njihova priča navodno se završila bez velikih svađa i skandala, ali su različiti stilovi života i okolnosti u kojima su gradili vezu učinili svoje.

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