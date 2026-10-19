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Sin Bojane Lazić izrastao je u pravog dečkića i ona neretko ističe koliko je ponosna na naslednika kog je dobila u ljubavi sa Žarkom Lazićem, a na njenim društvenim mrežama mogu se naći fotografije uz nežne, majčinske poruke detetu.

- Moje bogatstvo - jasno je poručila Bojana na Instagramu uz fotografiju na kojoj njen mezimac, lep na mamu, grli psa.

Foto: Printscreen Instagram

Osim ponosne objave na kojoj se vidi koliko je izrastao, voditeljka je ranije u svom prepoznatljivom duhu za medije progovorila i o budućim planovima.

Ona je tada ispričala da je pre dve godine postala vlasnica nekretnine koju je kupila, ali je istakla i da se nada novom stanu od sina ukoliko bude vredan i radan, što je još jedan pokazatelj da ga uči pravim vrednostima, da se oslanja na sebe, svoj trud i požrtvovanost.

- Stan sam kupila pre dve godine. Sledeći stan nadam se da će mi kupiti sin, ako bude radan i vredan. Ja ću njemu ostaviti svoj, a on meni nov, što da ne, valjda me neće poslati u starački dom - rekla je voditeljka Bojana Lazić.

"Moj razvod nije bio lak"

Podsetimo, Bojana je svojevremeno govorila o braku sa kolegom Žarkom Lazićem, ali i o njihovom rastanku:

- Mnogi ne znaju da sam u jednom trenutku radila za tri medijske kuće. Hvala tim ljudima koji su imali razumevanja za sve što mi se dešavalo.

1/7 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir/M.J., Kurir, Marko Karović

- Moj razvod nije bio lak, a ni troškovi koji su usledili posle toga. Godinama sam ulagala u prijateljstva koja su se pokazala kao dobra ulaganja. Danas vodim privatne programe, zarađujem i putem društvenih mreža. Kao klinka sam radila u solarijumu, dok sam bila u braku, radila sam u restoranu kuvanih jela. Mnoge poznate ličnosti su dolazile da se hrane kod mene.

Kako je jednom prilikom objasnila, još uvek se nije pojavio partner “za ceo život” kog bi predstavila nasledniku.

- Kad smo se vraćali avionom iz Crne Gore, kaže on meni: “Jao, mama, što te gleda ovaj”. Pa dalje nastavlja sa pitanjima: “Mama, kako si ti tako lepa, a sama?” Onda ja njemu objašnjavam da sam ja odvojila ta dva sveta. Kada sam u dugoj vezi i imam partnera, ja te stvari ne spajam, jedino ako to ne bude do kraja života, pa ću ga predstaviti u svakom smislu svom detetu. On me posmatra kao neku jadnu samu ženu. Voleo bi da budem sa nekim i bio bi mi podrška, nema taj problem - rekla je Bojana nedavno za "Blic".

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